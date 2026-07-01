MotoGP | Il Gran Premio della Malesia confermato almeno fino al 2031

Gp Sepang MotoGP – La MotoGP continuerà a correre al Petronas Sepang International Circuit dal 2027 al 2031, con un nuovo contratto recentemente approvato dal Governo della Malesia.

La Malesia ha accolto le due ruote da GP dal 1991, con il Petronas Sepang International Circuit che le ospita dal 1999, portando lo sport direttamente alle porte della capitale Kuala Lumpur.

La presenza del MotoGP in Malesia è cresciuta esponenzialmente dal 1991, con il Gran Premio di Malesia ormai come uno dei più grandi eventi sportivi del Sud-est asiatico. L’edizione del 2025 ha registrato la più alta affluenza della sua storia, con un totale di 190.977 spettatori, dimostrando l’attrattiva sempre crescente dell’evento sia tra i tifosi locali che tra i visitatori internazionali.

Il lancio della stagione MotoGP 2026 ha ulteriormente sottolineato la forza e l’importanza del mercato per la MotoGP, attirando decine di migliaia di fan per assaporare uno sport internazionale d’élite nel cuore di Kuala Lumpur.

La MotoGP non è solo un evento sportivo internazionale, ma anche un motore economico chiave, generando opportunità di lavoro, stimolando il turismo e contribuendo con ricavi alle industrie locali. Rappresenta un investimento strategico che offre ritorni tangibili all’economia nazionale creando al contempo opportunità ancora maggiori per i talenti locali.

Dichiarazioni Il Ministro della Gioventù e dello Sport, YB Dr. Mohammed Taufiq Johari Rinnovo GP Malesia

“Siamo lieti che il Governo abbia concesso la piena approvazione, durante la riunione di Gabinetto del 15 aprile 2026, per il rinnovo del GP della Malesia MotoGP dal 2027 al 2031. Questo rinnovo va oltre la semplice conferma della presenza della Malesia nel calendario globale della MotoGP. Riflette il nostro impegno nel rafforzare la posizione del Paese come destinazione di riferimento per il Motorsport, creando al contempo opportunità attraverso la crescita economica, lo sviluppo dei talenti e l’espansione dell’industria. Ancora più importante, l’eventi è diventato una piattaforma che unisce i malesi, rafforza il nostro senso di orgoglio nazionale e continua a rappresentare il più longevo evento sportivo internazionale del Paese sin dalla sua prima edizione nel 1991.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Rinnovo GP Malesia

“La Malesia è un mercato importante per la MotoGP, con una fanbase solida e un impatto economico positivo che cresce di anno in anno. Ora puntiamo a crescere in modo esponenziale. Sepang è una casa fantastica per il nostro sport: ben collegata a una delle città più globali al mondo, Kuala Lumpur, che ha ospitato il nostro indimenticabile “Season Launch 2026”. Grande competizione, passione locale e un richiamo internazionale creano ogni anno un evento memorabile in Malesia, e non vediamo l’ora di tornare fino al 2031″