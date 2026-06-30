MotoGP | Quartararo ‘saluta’ la Yamaha: “Insieme momenti indimenticabili”

Dopo l’annuncio della Yamaha che ha comunicato che a fine stagione “rinnoverà” il “parco” piloti, è Fabio Quartararo a parlare e lo ha fatto attraverso i suoi profili social.

Le loro strade si separeranno dopo ben otto stagioni, che non sono solo un periodo sportivo: sono un percorso umano, una trasformazione, un’evoluzione che ha portato il giovane talento francese a diventare Campione del Mondo e volto simbolo della casa di Iwata.

La relazione tra Quartararo e Yamaha è stata, fin dal primo giorno, qualcosa di più di un semplice contratto. È stata una scommessa reciproca: Yamaha ha creduto in un ragazzo velocissimo ma ancora da plasmare, ed “El Diablo” ha trovato nella squadra giapponese il contesto ideale per crescere, maturare e scoprire fino a dove potesse spingersi il suo talento. Insieme hanno costruito vittorie, pole, podi, ma soprattutto un’identità sportiva riconoscibile, fatta di velocità pura, sensibilità tecnica e una determinazione che spesso ha sopperito ai limiti della moto.

La scelta di voltare pagina arriva in un momento cruciale della carriera del francese. Dopo anni trascorsi a trascinare la M1 oltre le sue possibilità, Quartararo sente il bisogno di un nuovo orizzonte, di una sfida diversa, di un ambiente che gli permetta di ritrovare quella freschezza competitiva che lo ha sempre contraddistinto, un ambiente che si chiamerà Honda.

La separazione non cancellerà ciò che è stato fatto: resta un Titolo Mondiale, restano undici vittorie, resta un legame umano profondo. Ma soprattutto resta la sensazione che, per Fabio Quartararo, il futuro stia bussando con forza.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Addio Yamaha MotoGP 2026

“Dopo otto stagioni, è arrivato il momento per me di chiudere un capitolo importante della mia carriera. Voglio ringraziare sinceramente Yamaha per avermi dato la mia occasione al massimo livello, per aver creduto in me e per avermi sostenuto durante tutti questi anni.

Insieme abbiamo condiviso momenti indimenticabili: un Titolo Mondiale, undici vittorie, podi, pole position e, soprattutto, un incredibile percorso umano e sportivo che porterò con me per sempre. Per me Yamaha non è solo una squadra: è una parte della mia storia, della mia crescita come pilota e come persona. Oggi sento che è il momento giusto per affrontare una nuova sfida, per ripartire da zero e per spingermi verso nuovi orizzonti.”