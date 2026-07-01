MotoGP | Yamaha annuncia ufficialmente Martin e Ogura

La Yamaha ha ufficializzato l’ingaggio di Jorge Martin e Ai Ogura per le prossime due stagioni. I due piloti lasceranno l’Aprilia per salire in sella alla moto della casa di Iwata. Di seguito il comunicato della casa giapponese e le parole di Paolo Pavesio.

Yamaha Motor Co., Ltd. annuncia oggi che Jorge Martin e Ai Ogura saranno i piloti che guideranno per lo Yamaha Factory MotoGP Team nella nuova era della MotoGP, a partire dalla stagione 2027.

Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di comunicare che Jorge Martin e Ai Ogura hanno firmato per le stagioni MotoGP 2027 e 2028.

Mentre la MotoGP si prepara a entrare in una nuova era tecnica nel 2027, Yamaha continua a costruire le basi del proprio progetto a lungo termine combinando l’esperienza comprovata di un Campione del Mondo con uno dei talenti emergenti più brillanti dello sport.

Jorge Martin arriva in Yamaha come uno dei piloti di riferimento della MotoGP moderna. Campione del Mondo MotoGP e vincitore di numerosi Gran Premi, lo spagnolo si è affermato grazie alla sua velocità eccezionale, determinazione e capacità di competere costantemente al massimo livello.

Accanto a lui, Ai Ogura rappresenta il futuro sia di Yamaha sia della MotoGP. Dopo essersi rapidamente imposto come uno dei giovani piloti più promettenti del campionato, il talento giapponese approda nel Factory Team in una fase entusiasmante della sua carriera. Questo lo rende un profilo ideale per le ambizioni a lungo termine di Yamaha.

Insieme, Martin e Ogura formano una line-up composta da due profili complementari, perfetti per sostenere le ambizioni competitive di Yamaha mentre il campionato entra nella sua prossima era.

Dichiarazioni Paolo Pavesio Managing Director, Yamaha Motor Racing Ingaggio Martin e Ogura

“Siamo entusiasti di accogliere Jorge e Ai nello Yamaha Factory MotoGP Team mentre entriamo in una nuova era nel 2027. Assicurarci piloti di questo calibro sottolinea la nostra ambizione e la nostra fiducia nel progetto.

Jorge ha già dimostrato di essere uno dei piloti di riferimento in MotoGP, con la velocità, la determinazione e la mentalità per lottare per vittorie e titoli mondiali. Ci aspettiamo che svolga un ruolo chiave nel far progredire le nostre prestazioni fin dal primo giorno.

La crescita di Ai nell’ultima stagione e mezza è stata straordinaria. Il suo talento, la sua etica del lavoro e il suo potenziale ci rendono fiduciosi che possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di accogliere un pilota giapponese nello Yamaha Factory Team.”