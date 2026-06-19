MotoGP Group e Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha firmano l’accordo 2027–2031

MotoGP Group e i cinque Costruttori Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha hanno confermato oggi la firma dell’accordo che definirà la struttura dello sport dal 2027 al 2031.

Si tratta di una pietra miliare storica per MotoGP e per i Costruttori all’interno della MSMA: per la prima volta nella storia dello sport, tutti hanno firmato un unico accordo che copre i prossimi cinque anni di competizioni. Questo dimostra un impegno condiviso nel plasmare un futuro entusiasmante per il campionato e sottolinea una visione unificata per la sua prossima fase, confermando la presenza a lungo termine di tutti gli attuali Costruttori sulla griglia.

L’accordo si basa su un forte allineamento tra MotoGP e i Costruttori sui pilastri fondamentali dello sport. È il risultato di un processo negoziale collettivo focalizzato sul miglior interesse delle dimensioni sportive, tecniche e commerciali, stabilendo un quadro che garantisce competitività, rilevanza tecnologica e il continuo appeal globale del campionato, sostenuto da una chiara visione di lungo periodo.

Parallelamente, MotoGP e gli 11 Team hanno concordato i termini principali per il periodo 2027–2031, con un annuncio che sarà comunicato a tempo debito. Questo quadro regolamentare comune definirà le basi tecniche, sportive e commerciali della prossima fase dell’evoluzione della MotoGP, segnando un traguardo importante e rafforzando ulteriormente il campionato.

Come parte di questo processo, MotoGP, i Costruttori, i Team e la FIM stanno lavorando collettivamente per identificare opportunità di miglioramento sia tecnico sia sportivo, garantendo un’attenzione costante alla sicurezza e offrendo un prodotto ancora più forte per i tifosi. Questo approccio condiviso guiderà la continua progressione della MotoGP, preservando al contempo il DNA che la definisce come l’apice delle competizioni motociclistiche.

MotoGP continuerà a investire nella propria piattaforma globale – incluse promozione, coinvolgimento dei fan e sviluppo commerciale – come parte di un’ambizione condivisa e dell’impegno dei Costruttori a favorire una crescita a lungo termine e ad aumentare ulteriormente il valore del campionato per tifosi, partner e stakeholder in tutto il mondo.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta (nella foto suo figlio Carlos, ndr), CEO di MotoGP Group Accordo 2027-2031

“Oggi segna un momento decisivo per MotoGP. L’impegno di tutti e cinque i Costruttori non solo rafforza la solidità del campionato oggi, ma sottolinea l’ambizione condivisa che ne guida il futuro. Insieme alla nostra storica partnership con la FIM fino al 2060, questo accordo ci offre una piattaforma potente per continuare a crescere – costruendo su decenni di progressi e accelerando verso una nuova fase dello sport. Vorrei ringraziare i nostri Costruttori per la collaborazione, l’allineamento e l’impegno a lungo termine durante questo processo. Pur essendo orgogliosi della crescita ottenuta nelle ultime decadi, il nostro focus è su ciò che verrà: espandere la nostra portata globale, evolvere lo sport e connetterci con nuovi pubblici in tutto il mondo.”

Dichiarazioni Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing Accordo 2027-2031

“Come presidente della MSMA, sono felice e orgoglioso dell’accordo tra la nostra associazione e la MotoGP SEG. È la prima volta nella storia dello sport che tutti i Costruttori raggiungono una posizione unanime su un accordo con MotoGP. Questo significa che condividiamo la stessa visione per il futuro dello sport. Il brand MotoGP ha un enorme

otenziale e solo lavorando insieme possiamo sfruttare tutte le opportunità offerte dal mercato globale e crescere insieme nel business sportivo e dell’intrattenimento.”

Dichiarazioni Luigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse Accordo 2027-2031

“Questo accordo collettivo tra MotoGP e tutti i Costruttori rappresenta un traguardo significativo per il nostro sport. L’impegno condiviso di tutti nel paddock dimostra che, pur combattendo duramente in pista, siamo pienamente allineati nel garantire un futuro luminoso e prospero per MotoGP. L’accordo offre stabilità e una direzione chiara per gli anni a venire, creando l’ambiente ideale per continuare a investire in tecnologia, prestazioni e talento. Siamo orgogliosi di far parte di questa visione comune e pienamente impegnati a contribuire alla crescita del campionato, offrendo gare straordinarie ai tifosi di tutto il mondo e aiutando MotoGP a raggiungere nuovi livelli di successo.”

Dichiarazioni Koji Watanabe, Presidente HRC Accordo 2027-2031

“Come Honda HRC, siamo lieti di aver raggiunto un accordo come parte della MSMA con la MotoGP Sports Entertainment Group riguardo ai prossimi cinque anni del Campionato del Mondo MotoGP. L’accordo pone le basi per il futuro del campionato con una visione chiara e unificata, e con l’obiettivo condiviso di continuare a far crescere e migliorare questo sport. Con questo accordo Honda conferma che il nostro impegno nelle corse rimane immutato e non vediamo l’ora di continuare a lottare per molti anni ancora.”

Dichiarazioni Pit Beirer, Direttore Motorsports KTM Accordo 2027-2031

“Questo è un momento importante e significativo per MotoGP e per tutti in KTM. Ciò che emerge è il forte allineamento tra tutte le parti coinvolte e l’ambizione condivisa di continuare a spingere lo sport in avanti. Abbiamo investito cuore, passione e duro lavoro nel nostro progetto MotoGP, ed è stato stimolante vedere il campionato evolversi in una piattaforma così competitiva e globale. MotoGP rappresenta il meglio del nostro sport – prestazioni, innovazione e puro racing – connettendosi con i fan di tutto il mondo. Questo nuovo accordo ci offre una base solida per continuare a migliorare, sfidarci e lottare davanti contro i migliori al mondo. Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso e entusiasti per ciò che ci attende.”

Dichiarazioni Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha Motor Racing Accordo 2027-2031

“Questo accordo segna la conclusione positiva di una negoziazione lunga e talvolta complessa, che alla fine ha portato valore a tutte le parti. È stata un’opportunità importante per allinearci su una visione condivisa e stabilire un quadro comune per sostenere la crescita a lungo termine della MotoGP, qualcosa a cui siamo orgogliosi di contribuire. Con l’ingresso della MotoGP in questa nuova fase, vediamo un’opportunità chiara per elevare ulteriormente il campionato, bilanciando innovazione, eccellenza sportiva e coinvolgimento dei fan. Continuando a investire dentro e fuori dalla pista, siamo fiduciosi che MotoGP rafforzerà la sua posizione di vertice del motociclismo, aumentando il suo appeal globale. Yamaha rimane pienamente impegnata in MotoGP per i prossimi cinque anni e oltre, sostenendo team, piloti e tifosi con la passione e la dedizione che definiscono la nostra storia.”

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