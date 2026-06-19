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MotoGP | Gp Brno: Ogura fa sue le pre-qualifiche, è record della pista, bene gli italiani

Il pilota giapponese del Trackhouse MotoGP Team ha chiuso davanti ai nostri Bezzecchi, Di Giannantonio e Bagnaia

di Alessio Brunori19 Giugno, 2026
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MotoGP Pre-qualifiche GP Repubblica Ceca Brno – Tempi record nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca, nona tappa della MotoGP 2026.

Ai Ogura in sella all’Aprilia ha letteralmente “sbriciolato” il record della pista arrivando a girare in 1:51.735, abbattendo il precedente record che apparteneva a Pecco Bagnaia, che lo scorso anno aveva girato in 1’52.303.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha portato la sua RS-GP26 davanti al compagno di marca nonché leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, staccato di soli 0.091s.

Terzo tempo e quarto tempo per le Ducati Desmosedici GP 26 del romano Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e del piemontese Pecco Bagnaia (Team Factory). I due hanno girato rispettivamente in 1:51.942 e 1:51.983, a 0.207s e 0.248s dalla vetta.

Marc Marquez, per buona parte leader della sessione, ha chiuso quinto e anche nel pomeriggio come in mattinata è scivolato senza conseguenze, questa volta alla curva 11.

Il nove volte iridato che ha fatto segnare il best-lap personale di 1:51.988, è davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta e alla Honda Factory di Joan Mir. Da segnalare che i primi sette in classifica hanno girato sotto al “vecchio” record di Bagnaia.

Qualificati direttamente alla Q2 anche il rookie Diogo Moreira con la Honda del Team LCR, Fermin Aldeguer con la Ducati del Gresini Racing e Raul Fernandez, con la seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

Tutti gli altri dovranno passare dalla “tagliola” della Q1. Tra questi l’iridato 2024 della MotoGP Jorge Martin, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), il rientrante Alex Marquez (Ducati Gresini), i nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), Jack Miller (Yamaha Pramac), Brad Binder (KTM Factory), le Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e Toprak Razgatlioglu (rookie Yamaha Pramac).

Buon ultimo e staccato di 2.112s il britannico Cal Crutchlow, che sostituisce ancora l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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MotoGp Prove Libere 2 Brno - Repubblica Ceca - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1:51.735
2 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:51.826 +0.091
3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:51.942 +0.207
4 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:51.983 +0.248
5 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:51.988 +0.253
6 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:52.228 +0.493
7 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:52.253 +0.518
8 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:52.315 +0.580
9 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:52.320 +0.585
10 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1:52.354 +0.619
11 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:52.365 +0.630
12 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:52.392 +0.657
13 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:52.424 +0.689
14 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:52.533 +0.798
15 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:52.556 +0.821
16 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:52.561 +0.826
17 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:52.576 +0.841
18 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:52.583 +0.848
19 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:52.599 +0.864
20 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:53.020 +1.285
21 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 1:53.398 +1.663
22 35 Cal Crutchlow Castrol Honda Lcr 1:53.847 +2.112

Brno - Repubblica Ceca - Risultati Prove Libere 2

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