MotoGP | Gp Brno: Ogura fa sue le pre-qualifiche, è record della pista, bene gli italiani

MotoGP Pre-qualifiche GP Repubblica Ceca Brno – Tempi record nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca, nona tappa della MotoGP 2026.

Ai Ogura in sella all’Aprilia ha letteralmente “sbriciolato” il record della pista arrivando a girare in 1:51.735, abbattendo il precedente record che apparteneva a Pecco Bagnaia, che lo scorso anno aveva girato in 1’52.303.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha portato la sua RS-GP26 davanti al compagno di marca nonché leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, staccato di soli 0.091s.

Terzo tempo e quarto tempo per le Ducati Desmosedici GP 26 del romano Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e del piemontese Pecco Bagnaia (Team Factory). I due hanno girato rispettivamente in 1:51.942 e 1:51.983, a 0.207s e 0.248s dalla vetta.

Marc Marquez, per buona parte leader della sessione, ha chiuso quinto e anche nel pomeriggio come in mattinata è scivolato senza conseguenze, questa volta alla curva 11.

Il nove volte iridato che ha fatto segnare il best-lap personale di 1:51.988, è davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta e alla Honda Factory di Joan Mir. Da segnalare che i primi sette in classifica hanno girato sotto al “vecchio” record di Bagnaia.

Qualificati direttamente alla Q2 anche il rookie Diogo Moreira con la Honda del Team LCR, Fermin Aldeguer con la Ducati del Gresini Racing e Raul Fernandez, con la seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

Tutti gli altri dovranno passare dalla “tagliola” della Q1. Tra questi l’iridato 2024 della MotoGP Jorge Martin, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), il rientrante Alex Marquez (Ducati Gresini), i nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), Jack Miller (Yamaha Pramac), Brad Binder (KTM Factory), le Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e Toprak Razgatlioglu (rookie Yamaha Pramac).

Buon ultimo e staccato di 2.112s il britannico Cal Crutchlow, che sostituisce ancora l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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