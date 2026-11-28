Diretta Sprint Race GP Valencia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Ricardo Tormo di Valencia per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo aappuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Quarto Alex Marquez, a seguire: Martin, Di Giannantonio, Bastianini, P.Espargarò, Aldeguer e Acosta a chiudere la TOP 10.

#MotoGP #MotoGP2026 #ValenciaGP🏁 #Motorionline Sedicesima pole in MotoGP per il pilota Aprilia, 20esima in carriera https://t.co/uBY9v6C3NE — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 28, 2026

DIRETTA SPRINT RACE GP VALENCIA DALLE 15:00

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