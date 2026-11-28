MotoGP Sprint Race GP Valencia – Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la Sprint Race del GP di Valencia al termine di una gara che verrà ricordata soprattutto per il clamoroso caos verificatosi prima del via.

Il pilota della casa veneta è stato impeccabile nella seconda procedura di partenza e, una volta preso il comando, ha imposto un ritmo irraggiungibile per tutti gli avversari, tagliando il traguardo in solitaria e chiudendo con quasi tre secondi di vantaggio sul primo inseguitore.

La Sprint, però, è stata preceduta da momenti di grande tensione in griglia. Durante la procedura di partenza si è infatti verificato un problema al sistema dei semafori che ha costretto i piloti a rimanere fermi più a lungo del previsto con i motori accesi.

Le altissime temperature hanno provocato diversi inconvenienti tecnici, ma il caso più eclatante ha riguardato Marc Marquez (Ducati Lenovo Team). La Desmosedici del Campione del Mondo ha iniziato a prendere fuoco nella parte destra della moto, costringendo lo spagnolo a lasciare la griglia e rientrare rapidamente ai box.

La Direzione Gara ha quindi interrotto la procedura e disposto una nuova partenza, riducendo contestualmente la distanza della Sprint da 13 a 12 giri. Nel frattempo il box Ducati ha lavorato per consentire a Marquez di prendere parte alla gara, ma il #93 è finito sotto investigazione per non essere rientrato nei tempi previsti e con la stessa moto utilizzata nella procedura originaria. Al termine degli accertamenti è arrivata la decisione dei commissari: doppio Long Lap Penalty per il pilota spagnolo.

La penalità ha inevitabilmente compromesso la Sprint di Marquez, costretto a recuperare dalle retrovie dopo aver scontato la sanzione nei primi giri. Nonostante il passo competitivo mostrato durante la gara non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione finale, chiudendo una giornata ben al di sotto delle aspettative.

Davanti, invece, Bezzecchi ha trasformato la ripartenza in un autentico monologo. Giro dopo giro il pilota riminese ha aumentato il margine sugli inseguitori senza mai dare l’impressione di essere sotto pressione. Alle sue spalle Jorge Martin (Aprilia Racing) ha conquistato la seconda posizione, terminando la Sprint con un ritardo di 2.924s dal vincitore. A completare il podio è stato un grandissimo Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), terzo a 3.759s dalla vetta dopo una gara solida e costante.

Appena fuori dal podio hanno chiuso Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), protagonisti di una prova molto convincente. Sesta posizione per Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), seguito da Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). A punti anche il tester KTM Pol Espargarò.

Luca Marini (Honda HRC Castrol) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) hanno chiuso in 14esima e 19esima posizione.

La Sprint di Valencia, dunque, ha regalato una combinazione rarissima di colpi di scena e dominio assoluto. Da una parte il caos generato dal problema al semaforo, che ha portato persino all’incendio della Ducati di Marquez e a una ripartenza con gara ridotta a 12 giri; dall’altra la prestazione impeccabile di Bezzecchi, autore di una vittoria netta che gli ha permesso di chiudere davanti a Martin e Bastianini in una delle Sprint più movimentate della stagione, seconda Sprint consecutiva per il “Bez”.

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