Moto2 GP Valencia – Senna Agius ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha registrato il suo miglior tempo in 1:31.389 ma a far discutere è stato il suo comportamento durante la sessione. Il pilota australiano infatti, ha ostacolato in più di un’occasione il suo compagno di squadra, Manuel Gonzalez che si sta giocando il Mondiale.

A completare la seconda fila, troviamo Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) che con Gonzalez è in lizza per il titolo Mondiale. Quarto tempo per Alex Escrig (KLINT Racing Team), davanti ad Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2).

Ivan Ortola (QJMOTOR – MSI) è sesto davanti a Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e a Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo). A chiudere la Top 10 dei tempi, troviamo il nostro Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team) e Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che domani dovrà dare tutto per conquistare il titolo Mondiale. Il suo vantaggio in classifica è di soli 4.5 punti.

Gli altri italiani: 13esimo Celestino Vietti.

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