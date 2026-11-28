Diretta Qualifiche GP Valencia MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove, a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Marc Marquez che dopo aver annunciato l’addio alle corse aveva stabilito anche il nuovo record del circuito. Alle spalle del #93 della Ducati tre Aprilia, quelle di Marco Bezzecchi, Ai Ogura e Raul Fernandez.

Quinto tempo per Pedro Acosta, che aveva preceduto Alex Marquez, Pol Espargarò, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Qualificato direttamente alla Q2 anche Johann Zarco. Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini, Luca Marini e Franco Morbidelli.

Marc Marquez il più veloce nel venerdì di Portimao

#MotoGP #MotoGP2026 #ValenciaGP🏁 #Motorionline Dopo l’annuncio del suo ritiro, il #93 della #Ducati fa il miglior tempo davanti a #MarcoBezzecchi ed #AiOgura https://t.co/5x9Am7YIwf — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 27, 2026

Marc Marquez annuncia il ritiro dalle competizoni

#MotoGP #MotoGP2026 #ValenciaGP🏁 #Motorionline Lo spagnolo spiega uno dei motivi che lo ha portato al ritiro e non esclude un futuro in #Ducati come collaudatore o in un nuovo ruolo https://t.co/xlk8Oiz7Xf — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 27, 2026

DIRETTA QUALIFICHE GP VALENCIA DALLE 10:20

Foto: Michelin