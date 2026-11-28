La collaborazione tra KTM e Dani Pedrosa si concluderà alla fine del 2026. La Casa di Mattighofen ha infatti annunciato che il tre volte vice-campione del mondo della MotoGP lascerà l’incarico di collaudatore ufficiale dopo otto anni di lavoro che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del progetto RC16.

Entrato a far parte della famiglia KTM dopo il ritiro dalle competizioni nel 2018, Pedrosa ha messo la propria esperienza al servizio dello sviluppo della MotoGP austriaca. Il suo contributo è stato determinante nell’evoluzione della RC16, una moto che nel corso degli anni è riuscita a conquistare le prime vittorie nella classe regina e a diventare una presenza sempre più competitiva in griglia.

Grazie alla sua straordinaria sensibilità tecnica e all’attenzione per ogni dettaglio, lo spagnolo ha aiutato gli ingegneri a compiere importanti passi avanti. Parallelamente all’attività di test, Pedrosa è tornato in pista in diverse occasioni come wildcard, regalando prestazioni di alto livello che hanno confermato il suo talento nonostante il ritiro dalle competizioni a tempo pieno. Tra i risultati più significativi spiccano il quarto posto nel GP di San Marino 2023 e il podio nella Sprint del Gran Premio di Spagna 2024.

Oltre al lavoro in pista, Pedrosa è stato uno degli ambasciatori più apprezzati del marchio KTM, partecipando a numerosi eventi promozionali e contribuendo ad avvicinare nuovi appassionati al progetto MotoGP. Il programma di sviluppo della Casa austriaca continuerà comunque a contare sull’esperienza e sulla velocità di Pol Espargaró.

Dichiarazioni Pit Beirer, KTM Motorsport Director Vs Dani Pedrosa

“Dani ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della KTM RC16 da quando è entrato nella famiglia KTM. La sua conoscenza, la sua esperienza e la sua straordinaria sensibilità per la moto ci hanno aiutato a fare enormi passi avanti nel progetto. Il lavoro svolto insieme a Mika (kallio), Pol (Espargrò) e a tutto il team test ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi, e il suo talento è sempre stato evidente, come hanno dimostrato le sue apparizioni come wildcard. Dani è stato sempre disponibile a partecipare a nuove iniziative ed eventi con noi e possiamo soltanto ringraziarlo per la sua competenza e la sua passione.”

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