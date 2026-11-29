Diretta MotoGP GP Valencia – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal circuito Ricardo Tormo di Valencia.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Quarto Alex Marquez, a seguire: Martin, Di Giannantonio, Bastianini, P.Espargarò, Aldeguer e Acosta a chiudere la TOP 10.

Sabato Marco Bezzecchi aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race

#MotoGP #MotoGP2026 #ValenciaGP🏁 #Motorionline Gara ridotta di un giro e doppio long lap a #MarcMarquez, #JorgeMartin e #EneaBastianini a podio https://t.co/vDPXWSuODG — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 28, 2026

La pole position era andata a Marco Bezzecchi

#MotoGP #MotoGP2026 #ValenciaGP🏁 #Motorionline Sedicesima pole in MotoGP per il pilota Aprilia, 20esima in carriera https://t.co/uBY9v6C3NE — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 28, 2026

Caos alla partenza della Sprint Race

#MotoGP #MotoGP2026 #ValenciaGP🏁 #Motorionline I semafori che non si spengono, moto al limite per troppo tempo, fiamme dalla moto di Marquez e tanto altro… https://t.co/BUY2hj0TPT — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 28, 2026

DIRETTA MOTOGP GP VALENCIA DALLE 14:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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