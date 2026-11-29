MotoGP GP Valencia – Sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia va in archivio una fase decisiva per il mondiale MotoGP. L’appuntamento conclusivo segna la fine del ciclo riservato alle cilindrate da 1000cc e alle coperture fornite da Michelin, lasciando spazio alla svolta tecnica del prossimo campionato con l’introduzione delle 850cc e l’esordio di Pirelli come gommista esclusivo. Una giornata destinata a restare nella memoria collettiva non solo per il mutamento del regolamento, ma soprattutto per l’uscita di scena definitiva dalle gare di Marc Marquez (nella foto, ndr).

L’annuncio a sorpresa del ritiro

Già nella mattinata di venerdì, il sei volte iridato della classe regina aveva spiazzato l’intero ambiente con una messa in scena richiamando la nota sequenza di Love Actually. Davanti agli obiettivi aveva sfogliato in sequenza una serie di cartelli, arrivando alla frase conclusiva: “This will be my last race in MotoGP”. Quella rivelazione aveva ammutolito appassionati, addetti ai lavori e piloti, rendendo il fine settimana spagnolo denso di pathos fin dall’inizio.

La gara e il podio tutto spagnolo

Nonostante l’addio imminente, Marquez ha dato battaglia fino alla fine del suo percorso agonistico. Il portacolori del Ducati Lenovo Team ha tagliato il traguardo in piazza d’onore, offrendo ai propri fan un trofeo finale al termine di un duello serrato per tutta la distanza.

Il successo è andato a Raul Fernandez (SuperFille Trackhouse MotoGP Team-Aprilia), protagonista di una prova senza sbavature. Il pilota iberico ha preceduto Marquez di 2″200 sotto la bandiera a scacchi, centrando uno dei trionfi più importanti del proprio palmarès e iscrivendo il suo nome come ultimo vincitore sotto il regolamento delle 1000cc.

A chiudere il podio è stato Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), con un ritardo di soli 2″418s e appena 218 millesimi alle spalle di Marquez. Il giovane spagnolo firma così un podio interamente iberico nell’atto conclusivo di un ciclo tecnico durato più di dieci anni nel Motomondiale.

Piazzamenti e saluti nella top ten

Subito fuori dalle posizioni d’onore si è piazzato Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), quarto a 3″660s, precedendo il team-mate Jorge Martin (Aprilia Racing), quinto a 7″555. Sesto posto per Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), mentre Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing Ducati) ha chiuso in settima piazza.

Ottava posizione per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), all’ultima apparizione con KTM in vista dei cambiamenti della prossima stagione, seguito da Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati) e Joan Mir (Honda HRC Castrol), decimo a completare le prime dieci posizioni.

L’ultimo giro del numero 93

All’esposizione della bandiera a scacchi, tutti gli sguardi si sono concentrati su Marquez. Alle spalle resta un percorso fuori dal comune, scandito da allori mondiali, affermazioni storiche, stop fisici, recuperi e duelli passati alla leggenda: il #93 ha percorso i metri finali da protagonista della MotoGP consapevole che non vi sarebbero stati altri schieramenti in griglia. Pur senza il gradino più alto nell’ultima uscita, la seconda posizione ha suggellato il suo cammino in modo coerente con il suo peso sportivo.

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Sipario sulle 1000cc e su Michelin

A Valencia si congedano insieme tre elementi centrali di questa fase: i prototipi da 1000cc, le mescole Michelin e Marc Marquez. Dalla stagione ventura si aprirà un nuovo corso tecnico con le 850cc e le gomme Pirelli. Nella memoria dell’ultima corsa di questo periodo resteranno però scolpiti Raul Fernandez sul gradino più alto e l’ultimo saluto del paddock a Marc Marquez nelle vesti di pilota MotoGP.

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