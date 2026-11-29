Moto2 GP Valencia Gara – Il Gran Premio della Comunitat Valenciana ha emesso la sentenza definitiva del Campionato Moto2. Sulla pista del Ricardo Tormo, al termine di una corsa piena di imprevisti, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) si è aggiudicato l’iride 2026 prevalendo sul suo principale inseguitore Izan Guevara per soli 2,5 punti alla fine di un’annata estremamente tirata.

Il caos al via e la carambola iniziale

L’andamento della gara è stato subito stravolto da un incidente che ha tagliato fuori diversi contendenti. Pochi istanti dopo la partenza, una carambola ha messo fuori gioco nello stesso momento Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), Alonso Lopez (Italjet Gresini Moto2), Ivan Ortolà (QJMotor-MSI), David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team) e Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia). Nella mischia è rimasto invischiato anche Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il solo tra i caduti ad essere riuscito a risalire in sella e a completare la corsa, pur transitando sotto la bandiera a scacchi doppiato di una tornata.

La fuga di Agius e il podio di Valencia

Smaltita la confusione delle prime curve, la gara si è assestata grazie a Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), bravo a dettare un passo insostenibile per gli avversari dopo aver sorpassato Alex Escrig. Il pilota australiano ha gestito il comando fino all’ultimo giro, tagliando il traguardo con un margine di 2.157 secondi sullo stesso Escrig (KLINT Racing Team), protagonista di una delle sue prove più convincenti dell’anno. A completare il podio ci ha pensato Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), giunto terzo a 4.908 secondi dalla vetta. Ultimo giro mozzafiato, con Guevara che più volte ha tentato disperatamente il sorpasso su Veijer che gli sarebbe valso il Titolo. Niente da fare e Mondiale a Gonzalez, con Veijer decisivo per l’assegnazione del Titolo a Gonzalez.

La gestione intelligente del neo-campione

Quarto posto per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che ha preceduto il neo-campione Manuel Gonzalez, autore di una prova accorta e priva di azzardi inutili. Lo spagnolo ha concluso a 6.859 secondi da Agius, ottenendo esattamente la quinta piazza utile per mettere le mani sul trofeo mondiale senza correre rischi eccessivi.

La top ten, le retrovie e i ritiri

Positiva anche la prova di Luca Lunetta (Beta Tools SpeedRS Team), sesto sotto la bandiera a scacchi davanti a Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Adrian Huertas (Italtrans Racing Team). Hanno chiuso la lista dei primi dieci Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), in nona posizione, e Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team), decimo.

A seguire si sono piazzati Filip Salac, Barry Baltus, Tony Arbolino, Deniz Öncü, Angel Piqueras, Aron Canet, Zonta van den Goorbergh, Mario Aji e Ayumu Sasaki. Ventunesimo e ultimo al traguardo Ferrandez, che ha comunque ricevuto gli applausi per la tenacia dimostrata nel rientrare in gara dopo l’incidente iniziale. Gara terminata anzitempo invece per Joe Roberts, fermatosi al dodicesimo passaggio, e per Xabi Zurutuza, fuori dopo soli sei giri.

Un finale al cardiopalma

Il successo di Agius, l’exploit di Escrig sul secondo gradino del podio e il recupero di Veijer finiscono inevitabilmente in secondo piano rispetto alla notizia principale: Manuel Gonzalez è il Campione del Mondo Moto2 2026, capace di proteggere il primato in graduatoria e di conquistare la corona per un soffio, con un distacco minimo di 2,5 punti, al termine di un ultimo atto ad altissima tensione sul tracciato valenciano. Il pilota Intact GP deve ringraziare Collin Veijer, che passando Guevara ha di fatti tolto il Mondiale al pilota del Pramac Racing, che dopo le qualifiche era il favorito.

Per Gonzalez è il secondo Mondiale conquistato dopo quello della Supersport 300 vinto nel 2019.

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