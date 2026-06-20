MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito di Brno
11:51 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15 con la Sprint Race!
MotoGP | Gp Brno Qualifiche: Ogura, pole da record, Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila
11:31 Ed è Pole Position per Ai Ogura! Secondo Di Giannantonio davanti a Bagnaia. Quarto Bezzecchi, a seguire: M.Marquez, Moreira, Fernandez, Acosta, Morbidelli e Martin decimo. Undicesimo Aldeguer davanti a Mir
11:30 Si rilancia M.Marquez ma abbandona poco dopo. BANDIERA A SCACCHI!
11:29 Quarto tempo per Bezzecchi
11:28 Secondo Di Giannantonio
11:27 Bagnaia primo in 1:51.383, secondo M.Marquez e Ogura si mette primo in 1:51.139!
11:21 Quinto Bezzecchi e sesto Acosta. Tolto il tempo a M.Marquez per track limits
11:20 Moreira e poi Di Giannantonio passa al comando con 1:51.643
11:19 Fernandez primo in 1:51.772 davanti a M.Marquez che dista 84 millesimi
11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2
11:06 Martin e Morbidelli passano al Q2
11:05 BANDIERA A SCACCHI!
11:04 Ultimo tentativo per i primi due posti in Q2
10:56 Martin primo con 1:51.819 davanti a Morbidelli. TOP 10: Martin, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Marini, Bastianini, Quartararo, Miller, Toprak e Rins
10:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1
10:40 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Fernandez, M.Marquez, Vinales, Aldeguer, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Moreira e Mir
10:39 Fernandez passa davanti in 1:52.050, Bezzecchi non si migliora
10:38 M.Marquez primo in 1:52.885
10:36 Acosta sale in terza posizione davanti a Bezzecchi
10:34 Ricordiamo che Fernandez corre nonostante un’infiammazione all’appendice per la quale non è stata necessaria l’intervento. Con il team hanno deciso di razionare le forze
10:26 Fernandez comanda la sessione con 1:52.931 davanti a M.Marquez. Terzo Aldeguer, a seguire: Acosta, Ogura, Mir, A.Marquez, Di Giannantonio, Bastianini e Vinales
10:23 FP2 IN CORSO
Diretta Qualifiche GP Repubblica Ceca MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito ceco di Brno, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.
Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Ai Ogura che aveva preceduto Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Pecco Bagnaia che aveva preceduto il team-mate Marc Marquez.
Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, Joan Mir, Diogo Moreira, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Nomi eccellenti in Q1, su tutti Jorge Martin, che non è riuscito a centrare la Top Ten. Con lui tra gli altri i nostri Luca Marini, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.
Ogura il più veloce delle pre-qualifiche di Brno
#MotoGP #MotoGP2026 #CzechGP 🇨🇿 #Motorionline Il pilota giapponese del Trackhouse MotoGP Team ha chiuso davanti ai nostri #MarcoBezzecchi, #FabioDiGiannantonio e #PeccoBagnaia https://t.co/mGVElxR3Js
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) June 19, 2026
DIRETTA QUALIFICHE GP REPUBBLICA CECA BRNO DALLE 10:50
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