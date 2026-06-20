Diretta MotoGP

MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal circuito di Brno

di Jessica Cortellazzi20 Giugno, 2026
MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:51 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15 con la Sprint Race!

MotoGP | Gp Brno Qualifiche: Ogura, pole da record, Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila

11:31 Ed è Pole Position per Ai Ogura! Secondo Di Giannantonio davanti a Bagnaia. Quarto Bezzecchi, a seguire: M.Marquez, Moreira, Fernandez, Acosta, Morbidelli e Martin decimo. Undicesimo Aldeguer davanti a Mir

11:30 Si rilancia M.Marquez ma abbandona poco dopo. BANDIERA A SCACCHI!

11:29 Quarto tempo per Bezzecchi

11:28 Secondo Di Giannantonio

11:27 Bagnaia primo in 1:51.383, secondo M.Marquez e Ogura si mette primo in 1:51.139!

11:21 Quinto Bezzecchi e sesto Acosta. Tolto il tempo a M.Marquez per track limits

11:20 Moreira e poi Di Giannantonio passa al comando con 1:51.643

11:19 Fernandez primo in 1:51.772 davanti a M.Marquez che dista 84 millesimi

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:06 Martin e Morbidelli passano al Q2

11:05 BANDIERA A SCACCHI!

11:04 Ultimo tentativo per i primi due posti in Q2

10:56 Martin primo con 1:51.819 davanti a Morbidelli. TOP 10: Martin, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Marini, Bastianini, Quartararo, Miller, Toprak e Rins

10:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Fernandez, M.Marquez, Vinales, Aldeguer, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Moreira e Mir

10:39 Fernandez passa davanti in 1:52.050, Bezzecchi non si migliora

10:38 M.Marquez primo in 1:52.885

10:36 Acosta sale in terza posizione davanti a Bezzecchi

10:34 Ricordiamo che Fernandez corre nonostante un’infiammazione all’appendice per la quale non è stata necessaria l’intervento. Con il team hanno deciso di razionare le forze

10:26 Fernandez comanda la sessione con 1:52.931 davanti a M.Marquez. Terzo Aldeguer, a seguire: Acosta, Ogura, Mir, A.Marquez, Di Giannantonio, Bastianini e Vinales

10:23 FP2 IN CORSO

Diretta Qualifiche GP Repubblica Ceca MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito ceco di Brno, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Ai Ogura che aveva preceduto Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Pecco Bagnaia che aveva preceduto il team-mate Marc Marquez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, Joan Mir, Diogo Moreira, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Nomi eccellenti in Q1, su tutti Jorge Martin, che non è riuscito a centrare la Top Ten. Con lui tra gli altri i nostri Luca Marini, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Ogura il più veloce delle pre-qualifiche di Brno

DIRETTA QUALIFICHE GP REPUBBLICA CECA BRNO DALLE 10:50

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Diretta MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Guarda anche

Foto MotoGP SBK

motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00007motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00012motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00015motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00020motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00006motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00025motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00017motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00030motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00019motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00031motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00008motogp-balaton-park-gp-ungheria-2026-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news