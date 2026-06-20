MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:51 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15 con la Sprint Race!

11:31 Ed è Pole Position per Ai Ogura! Secondo Di Giannantonio davanti a Bagnaia. Quarto Bezzecchi, a seguire: M.Marquez, Moreira, Fernandez, Acosta, Morbidelli e Martin decimo. Undicesimo Aldeguer davanti a Mir

11:30 Si rilancia M.Marquez ma abbandona poco dopo. BANDIERA A SCACCHI!

11:29 Quarto tempo per Bezzecchi

11:28 Secondo Di Giannantonio

11:27 Bagnaia primo in 1:51.383, secondo M.Marquez e Ogura si mette primo in 1:51.139!

11:21 Quinto Bezzecchi e sesto Acosta. Tolto il tempo a M.Marquez per track limits

11:20 Moreira e poi Di Giannantonio passa al comando con 1:51.643

11:19 Fernandez primo in 1:51.772 davanti a M.Marquez che dista 84 millesimi

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:06 Martin e Morbidelli passano al Q2

11:05 BANDIERA A SCACCHI!

11:04 Ultimo tentativo per i primi due posti in Q2

10:56 Martin primo con 1:51.819 davanti a Morbidelli. TOP 10: Martin, Morbidelli, Vinales, A.Marquez, Marini, Bastianini, Quartararo, Miller, Toprak e Rins

10:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Fernandez, M.Marquez, Vinales, Aldeguer, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Bezzecchi, Moreira e Mir

10:39 Fernandez passa davanti in 1:52.050, Bezzecchi non si migliora

10:38 M.Marquez primo in 1:52.885

10:36 Acosta sale in terza posizione davanti a Bezzecchi

10:34 Ricordiamo che Fernandez corre nonostante un’infiammazione all’appendice per la quale non è stata necessaria l’intervento. Con il team hanno deciso di razionare le forze

10:26 Fernandez comanda la sessione con 1:52.931 davanti a M.Marquez. Terzo Aldeguer, a seguire: Acosta, Ogura, Mir, A.Marquez, Di Giannantonio, Bastianini e Vinales

10:23 FP2 IN CORSO

Diretta Qualifiche GP Repubblica Ceca MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito ceco di Brno, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Ai Ogura che aveva preceduto Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Pecco Bagnaia che aveva preceduto il team-mate Marc Marquez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, Joan Mir, Diogo Moreira, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Nomi eccellenti in Q1, su tutti Jorge Martin, che non è riuscito a centrare la Top Ten. Con lui tra gli altri i nostri Luca Marini, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Ogura il più veloce delle pre-qualifiche di Brno

DIRETTA QUALIFICHE GP REPUBBLICA CECA BRNO DALLE 10:50