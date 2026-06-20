MotoGP | Gp Brno Qualifiche: Ogura, pole da record, Di Giannantonio e Bagnaia in prima fila

MotoGP Qualifiche GP Repubblica Ceca Brno – Ai Ogura dopo essere stato il più veloce delle pre-qualifiche, si è aggiudicato anche la pole position con tanto di record della pista del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP, nona tappa del Motomondiale 2026.

Per il pilota giapponese del SuperFile Trackhouse MotoGP Team si tratta della prima partenza al “palo” in Top Class, che è anche la sua prima volta in prima fila, 17esima pole Aprilia (terza quest’anno e la prima a Brno, ndr).

Ogura diventa il più giovane giapponese ad ottenere una pole in Top Class battendo il compianto Daijiro Katoh che fece la pole a 26 anni 3 mesi e 2 giorni a Motegi nel 2002.

Il suo crono di 1:51.139 gli ha permesso di battere i nostri Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team, nona prima fila in Top Class, quarta della stagione, ndr) e Pecco Bagnaia (Ducati Factory), staccati rispettivamente di 0.211s e 0.244s.

Il leader del Campionato Marco Bezzecchi aprirà la prima fila avendo centrato il quarto tempo. Il “Bez” che paga un gap di 0.289s è davanti al nove volte iridato Marc Marquez (Ducati Factory) e alla vera sorpresa delle qualifiche, il rookie Diogo Moreira, sesto in sella alla Honda del Team LCR. Grandissima la prestazione dell’iridato 2025 della Moto2, miglior moto giapponese in pista.

Terza fila per la seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, quella di Raul Fernandez, settimo a 0.633s dal team-mate Ogura, per la KTM Factory di Pedro Acosta e per la seconda Ducati del VR46 Racing Team, quella di Franco Morbidelli, passato dalla Q1.

Quarta fila per Jorge Martin (Aprilia Factory, anche lui come Morbidelli passato dalla Q1, per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e per la Honda Factory di Joan Mir.

Non sono riusciti a passare la Q1 Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) fuori per soli 33 millesimi, che partirà 13esimo, il rientrante Alex Marquez (Ducati Gresini) 14esimo, Fabio Quartararo (Yamaha Factory) 15esimo, i nostri Luca Marini (Honda Factory) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) rispettivamente 16esimo e 17esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac) 18esimo, Alex Rins (Yamaha Factory) 19esimo, Brad Binder (KTM Factory) 20esimo, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 21esimo e Cal Crutchlow (Honda LCR), buon ultimo e 22esimo.

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