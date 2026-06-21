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Moto2 | Gp Brno: strepitoso OrtolÃ , vittoria con long-lap, battuto Alonso

Festeggia ancora il Team MSI, che dopo la vittoria di Danish in Moto3 vince anche in Moto2, Vietti chiude nono

di Alessio Brunori21 Giugno, 2026
Moto2 | Gp Brno: strepitoso OrtolÃ , vittoria con long-lap, battuto AlonsoMoto2 | Gp Brno: strepitoso OrtolÃ , vittoria con long-lap, battuto Alonso

Moto2 GP Repubblica Ceca Brno Gara – Il Team MSI ricorderÃ  a lungo il Gran Premio della Repubblica Ceca, dopo la prima vittoria di Hakim Danish in Moto3, Ã¨ arrivata anche quella di Ivan OrtolÃ  in Moto2, una vittoria arrivata nonostante un long-lap penalty.

Il #4 ha corso una gara perfetta e una volta effettuato il long-lap si Ã¨ ritrovato a 1,5 secondi dal leader e pole-man David Alonso (al sesto podio in Moto2, ndr).

Giro dopo giro ha recuperato sul pilota del Team Aspar e ha sferrato l’attacco decisivo all’ultima curva prima della bandiera a scacchi, non lasciando possibilitÃ  di replica all’avversario. Per OrtolÃ  si tratta della prima vittoria in Moto2 dopo le quattro in Moto3.

Sul terzo gradino del podio Ã¨ salito l’idolo di casa Filip Salac che in sella alla Kalex dell’OnlyFans American Racing Team ha sognato anche la vittoria.

Quarto al traguardo Senna Agius, con il pilota Intact GP che dopo metÃ  gara ha perso la “saponetta” destra, continuando perÃ² a spingere e chiudendo davanti al suo team-mate nonchÃ© leader della classifica iridata Manuel Gonzalez.

Gonzalez Ã¨ riuscito ad avere la meglio su Izan Guevara (Pramac Racing), con quest’ultimo secondo nella classifica iridata. In Top Ten anche Daniel Holgado (Team Aspar) settimo, Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR SpeedRS Team) e JosÃ¨ Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), 11esimo, Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e Zonta Vd Goorbergh (RW Racing Team).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 19esimo mentre il rookie Luca Lunetta (HDR SpeedRS Team) 20esimo. La classifica iridata vede sempre al comando Gonzalez che ora ha 165,5 punti, 50,5 in piÃ¹ di Guevara, 56,5 piÃ¹ di Vietti e 58,5 piÃ¹ di Agius. Alonso Ã¨ quinto staccato di 74,5 punti.

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moto2 Gara Brno - Repubblica Ceca - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 4 Ivan Ortola Qjmotor - Exocom - Msi 35:53.143
2 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +0.096
3 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +0.701
4 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +2.058
5 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +5.157
6 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +5.190
7 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +7.492
8 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +7.879
9 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team +9.835
10 98 Josè Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +10.014
11 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +10.669
12 17 David Munoz Italtrans Racing Team +10.944
13 11 Alex Escrig Klint Racing Team +15.549
14 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +16.400
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +17.290
16 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +19.676
17 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +22.144
18 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +22.820
19 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +23.246
20 32 Luca Lunetta Hdr Speedrs Team +23.376
21 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +27.800
22 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +28.238
23 36 Angel Piqueras Qjmotor - Exocom - Msi +28.501
24 22 Jacob Roulstone Idemitsu Honda Team Asia +34.496
25 40 Milan Pawelec Italjet Gresini Moto2 +34.857
26 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +35.093

Brno - Repubblica Ceca - Risultati Gara

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