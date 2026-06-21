Moto2 | Gp Brno: strepitoso OrtolÃ , vittoria con long-lap, battuto Alonso

Moto2 GP Repubblica Ceca Brno Gara – Il Team MSI ricorderÃ a lungo il Gran Premio della Repubblica Ceca, dopo la prima vittoria di Hakim Danish in Moto3, Ã¨ arrivata anche quella di Ivan OrtolÃ in Moto2, una vittoria arrivata nonostante un long-lap penalty.

Il #4 ha corso una gara perfetta e una volta effettuato il long-lap si Ã¨ ritrovato a 1,5 secondi dal leader e pole-man David Alonso (al sesto podio in Moto2, ndr).

Giro dopo giro ha recuperato sul pilota del Team Aspar e ha sferrato l’attacco decisivo all’ultima curva prima della bandiera a scacchi, non lasciando possibilitÃ di replica all’avversario. Per OrtolÃ si tratta della prima vittoria in Moto2 dopo le quattro in Moto3.

Sul terzo gradino del podio Ã¨ salito l’idolo di casa Filip Salac che in sella alla Kalex dell’OnlyFans American Racing Team ha sognato anche la vittoria.

Quarto al traguardo Senna Agius, con il pilota Intact GP che dopo metÃ gara ha perso la “saponetta” destra, continuando perÃ² a spingere e chiudendo davanti al suo team-mate nonchÃ© leader della classifica iridata Manuel Gonzalez.

Gonzalez Ã¨ riuscito ad avere la meglio su Izan Guevara (Pramac Racing), con quest’ultimo secondo nella classifica iridata. In Top Ten anche Daniel Holgado (Team Aspar) settimo, Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro HDR SpeedRS Team) e JosÃ¨ Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), 11esimo, Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e Zonta Vd Goorbergh (RW Racing Team).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 19esimo mentre il rookie Luca Lunetta (HDR SpeedRS Team) 20esimo. La classifica iridata vede sempre al comando Gonzalez che ora ha 165,5 punti, 50,5 in piÃ¹ di Guevara, 56,5 piÃ¹ di Vietti e 58,5 piÃ¹ di Agius. Alonso Ã¨ quinto staccato di 74,5 punti.

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