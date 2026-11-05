MotoGP | GP Qatar, Bezzecchi ci crede ancora: “Voglio rifarmi dopo Sepang”

Marco Bezzecchi dopo il sesto posto ottenuto nella gara domenicale del Gran Premio della Malesia arriva in Qatar con l’intenzione di tornare protagonista.

Il pilota dell’Aprilia Marco proverà a chiudere il tour extra-europeo con un bel risultato e magari rimandando la “festa” di Marc Marquez, che già a Lusail potrebbe vincere il decimo Titolo della sua carriera.

Il “Bez” è terzo in Campionato a 67 punti dallo spagnolo, il Mondiale è ormai un miraggio ma sino a che la matematica non lo condannerà proverà a tenere aperti i giochi.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“La gara lunga di domenica in Malesia non è stata facile, quindi la voglia di rifarmi è tanta. Sono contento di andare in Qatar, è una pista che mi piace molto. Cercheremo di fare un buon lavoro sin da subito, costruire un bel weekend e chiudere nel migliore dei modi prima di tornare in Europa.”

Le caratteristiche del Lusail International Circuit potrebbero rappresentare un’opportunità importante per il pilota romagnolo. Il tracciato qatariota, con i suoi lunghi rettilinei e le curve ad ampio raggio, ha spesso regalato gare spettacolari e offre diverse possibilità di sorpasso, fattore che potrebbe aiutare Bezzecchi nel caso in cui non riuscisse a partire nelle prime posizioni.

L’obiettivo principale del portacolori Aprilia sarà quello di ritrovare le sensazioni migliori sulla RS-GP26 dopo un weekend in Malesia concluso con un risultato positivo ma al di sotto delle aspettative. In una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza, riuscire a essere competitivi sin dalle prime sessioni di prove libere sarà fondamentale per costruire un fine settimana solido.

Con tre Gran Premi ancora da disputare prima della conclusione del Campionato, Bezzecchi vuole continuare a raccogliere risultati importanti e consolidare la sua posizione nelle zone nobili della classifica. Allo stesso tempo, il #72 della casa veneta proverà a tenere viva la lotta iridata il più a lungo possibile, rimandando almeno di qualche settimana l’eventuale festa mondiale di Marc Marquez.

Il weekend di Lusail rappresenta dunque un passaggio importante sia per Aprilia sia per lui chiamato a confermare quanto di buono mostrato nel corso della stagione. La concorrenza sarà agguerrita, ma la fiducia non manca e il feeling con una pista tradizionalmente apprezzata dal pilota italiano potrebbe rivelarsi un alleato prezioso nella caccia a un risultato di prestigio.

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