MotoGP | GP Qatar, Bagnaia cerca il rilancio: “Lavoriamo per tornare davanti”

Pecco Bagnaia archiviato il Gran Premio della Malesia con un 13esimo posto, proverà a fare qualcosa di positivo nel Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP.

A Sepang il pilota della Ducati dopo il sesto posto ottenuto nella Sprint Race, aveva chiuso la gara domenicale nelle retrovie, arrivando ad “accusare” la Ducati, rea di non avergli più dato un “qualcosa” che lo aveva fatto andare forte in due momenti del 2025, i test di Misano e a Motegi, dove aveva dominato.

La casa di Borgo Panigale aveva risposto attraverso il Team Manager Davide Tardozzi, che senza mezzi termini aveva risposto di non avere idea di cosa parlasse Bagnaia.

Al termine della sua avventura con la Ducati mancano tre gare Lusail compresa e il circuito qatariota potrebbe restituire al piemontese quel sorriso perso oramai molte gara fa.

Il tracciato è da anni uno dei circuiti più apprezzati dai piloti Ducati e spesso ha esaltato le caratteristiche della moto italiana. Anche Bagnaia, nel corso della sua carriera, ha saputo essere particolarmente competitivo tra le curve illuminate dai riflettori del circuito mediorientale, motivo per cui il weekend si presenta come una preziosa occasione per ritrovare fiducia e risultati.

La concorrenza resta però elevatissima e il livello della MotoGP 2026 continua a essere estremamente alto. Per questo Bagnaia sa che sarà necessario curare ogni dettaglio per tornare a battagliare con i migliori e chiudere la stagione nel modo più positivo possibile, sfruttando il potenziale di una Ducati che a Lusail ha spesso fatto la differenza.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Il Qatar è un’altra pista davvero bella, ma molto impegnativa in questa fase finale della stagione. Un circuito che ha sempre esaltato le caratteristiche della Desmosedici GP e dove sono sempre stato molto competitivo. Continuiamo a lavorare duramente per avvicinarci al gruppo di testa.”

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