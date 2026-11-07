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MotoGP | GP Qatar 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Lusail International Circuit

di Alessio Brunori7 Novembre, 2026
MotoGP | GP Qatar 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Qatar 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Qatar MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Lusail International Circuit , dove, a partire dalle 12:40 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Qatar! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Fabio Di Giannantonio che ha preceduto Marc Marquez e Marco Bezecchi. Quarto tempo per Pecco Bagnaia seguito da Raul Fernandez, Enea Bastianini e Jorge Martin.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Johann Zarco, Ai Ogura e Brad Binder. Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Franco Morbidelli e Luca Marini

Fabio Di Giannantonio il più veloce nel venerdì di Lusail

DIRETTA QUALIFICHE GP QATAR DALLE 12:40

Foto: Michelin

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