MotoGP | Gp Qatar: Bezzecchi, pole da record, Marquez 2° precede Di Giannantonio

MotoGP Qualifiche GP Qatar – Uno straordinario Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il riminese dell’Aprilia ha portato in testa la sua RS-GP26 con un giro pazzesco, 1:50.028, che gli è valso il nuovo record del Lusail International Circuit. Per il #72 della casa veneta 14esima pole in Top Class, quinta della stagione, 18esima in carriera.

In prima fila anche il leader della classifica iridata Marc Marquez su Ducati del Lenovo Team (per lui 140esima prima fila in Top Class, ndr) e il romano Fabio Di Giannantonio su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. I due sono staccati rispettivamente di 0.266s e 0.299s.

Raul Fernandez aprirà la seconda fila con l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Il #25 precede un ritrovato Pecco Bagnaia (non faceva così bene da Assen, ndr), che in sella alla seconda Ducati ufficiale ha girato in 1:50.592, a 0.564s dalla vetta e il team-mate Ai Ogura.

Terza fila per la RC213V del Castrol Honda LCR di Johann Zarco, per la RC16 del Red Bull KTM Factory Racing di Pedro Acosta e per la Ducati Desmosedici GP del BK8 Gresini Racing MotoGP di Fermin Aldeguer.

Quarta fila per il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), per Jorge Martin (Aprilia Factory) e per Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing). A fine sessione Martin, che ricordiamo è tornato in pista dopo la frattura del radio distale destro, se l’è presa con Acosta, reo di averlo ostacolato.

Dalle immagini televisive il pilota della KTM non sembra però in traiettoria, forse è stato più un ostacolo psicologico che reale.

Non sono riusciti a passare la Q1 tra i nostri Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Luca Marini (Honda HRC Castrol), che scatteranno rispettivamente dalla 13esima e 14esima casella. In quinta fila con loro anche Iker Lecuona (che sostituisce il convalescente Alex Marquez operato alla spalla, sulla Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP).

Sesta fila per il rookie Honda LCR Diogo Moreira, per Jake Dixon (che sostituisce Joan Mir in sella alla Honda Factory) e Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3).

Ricordiamo anche l’assenza dei piloti Yamaha per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente). Mancano quindi Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

Foto: Michelin

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