MotoGP | GP Qatar Day 1, Bastianini in Q2: “Stiamo andando nella giusta direzione”

Il venerdì del Gran Premio del Qatar si è concluso con indicazioni positive per Enea Bastianini, protagonista di una giornata in costante crescita sul circuito di Lusail. Dopo un avvio complicato, il pilota del Red Bull KTM Tech3 è riuscito a ribaltare una situazione tutt’altro che semplice, chiudendo le pre-qualifiche al settimo posto e conquistando così l’accesso diretto alla Q2.

Le condizioni della pista hanno rappresentato una sfida importante per tutti i piloti. Le FP1 si sono infatti disputate nel caldo del pomeriggio, mentre la sessione decisiva per l’accesso alle qualifiche si è svolta in notturna sotto i riflettori, con temperature sensibilmente più basse. Un cambiamento che ha modificato il comportamento delle gomme e il grip disponibile, obbligando squadre e piloti a rivedere il lavoro svolto nelle ore precedenti.

Per Bastianini la giornata era iniziata in salita. Fin dai primi giri il riminese aveva infatti accusato una marcata mancanza di aderenza al posteriore, una problematica che gli impediva di guidare con la necessaria fiducia nelle tante curve veloci del tracciato qatariota. Le difficoltà erano evidenti soprattutto nelle fasi di inserimento, dove la moto tendeva a muoversi molto, compromettendo la precisione e la velocità in percorrenza.

Il lavoro svolto insieme ai tecnici KTM ha però iniziato a dare i suoi frutti nel corso della sessione serale. Modifica dopo modifica, “La Bestia” è riuscito a trovare un miglior bilanciamento della RC16, ritrovando progressivamente fiducia e competitività. Quando è arrivato il momento del time attack con la gomma morbida, l’italiano ha compiuto un deciso salto in avanti in classifica, assicurandosi un posto tra i migliori dieci e la conseguente qualificazione diretta alla Q2.

Nonostante il risultato positivo, Bastianini sa che c’è ancora del lavoro da fare in vista della Sprint e della gara lunga. Il passo sul giro secco è migliorato sensibilmente, ma l’obiettivo resta quello di trovare maggiore costanza con la gomma media posteriore, la scelta più probabile per la corsa. Le sensazioni, comunque, sono incoraggianti e la direzione intrapresa sembra quella giusta per avvicinarsi ai riferimenti mostrati da Ducati e Aprilia.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Qatar Lusai MotoGP 2026

“È stata una giornata difficile, a dire il vero, soprattutto all’inizio, perché mi mancava molto grip. Scivolavo continuamente e in ingresso curva avevo parecchi movimenti dal posteriore, una situazione che non aiuta su una pista come questa, con tante curve veloci dove bisogna sentirsi sicuri e avere fiducia. Abbiamo continuato a lavorare e risolto alcuni problemi, e il grande passo avanti è arrivato quando abbiamo montato la gomma morbida, quindi è positivo essere entrati direttamente in Q2. Il problema era più o meno lo stesso sia questa mattina che stasera, quindi se qualcosa funziona nella Practice può funzionare anche nella Sprint di domani. Per il time attack abbiamo risolto alcune criticità, ma sul passo gara ci manca ancora qualcosa. Dobbiamo continuare a lavorare con la gomma media posteriore perché sarà quella da gara. Sono fiducioso perché già a metà sessione siamo riusciti a migliorare con la media. Penso che stiamo andando nella direzione giusta, ma voglio essere molto più vicino ai migliori, perché oggi Ducati e Aprilia sono state velocissime fin dall’inizio.”

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