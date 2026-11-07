MotoGP | GP Qatar 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Qatar – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 17:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Lusail International Circuit.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi che aveva preceduto Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Ai Ogura e Johann Zarco.

In realtà in seconda fila ci sarebbe dovuto essere Pecco Bagnaia che però nell’incidente innescato da Aldeguer ha riportato la frattura del quarto e del quinto metatarso del piede destro e che dovrà essere operato.

Terza fila per Pedro Acosta, Fermin Aldeguer ed Enea Bastianini, quarta fila per Jorge Martin, Brad Binder e Luca Marini.

Assenti i piloti Yamaha per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente). Mancano quindi Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race

#MotoGP #MotoGP2026 #QatarGP 🇶🇦 #Motorionline La gara è stata caratterizzata da una bandiera rossa, ad avere la peggio #PeccoBagnaia https://t.co/CKwTs8oV3m — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 7, 2026

Grandi polemiche per il contatto Marquez Vs Bezzecchi costato la caduta al “Bez”

#MotoGP #MotoGP2026 #QatarGP 🇶🇦 #Motorionline Contatto tra #MarcMarquez e #MarcoBezzecchi. La Direzione Gara indaga sull’episodio ma decide di non intervenire https://t.co/NLA5fPyH0D — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 7, 2026

Paura per Pecco Bagnaia dopo l’incidente innescato da Aldeguer

#MotoGP #MotoGP2026 #QatarGP 🇶🇦 #Motorionline Violento incidente nella Sprint Race di Lusail: #PeccoBagnaia finisce al centro medico e poi in ospedale https://t.co/RG5VnlZvop — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 7, 2026

La pole position era andata a Marco Bezzecchi

#MotoGP #MotoGP2026 #QatarGP 🇶🇦 #Motorionline Seconda fila per #RaulFernandez, per un ritrovato #PeccoBagnaia e per #AiOgura https://t.co/1SKmmLLMVf — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 7, 2026

DIRETTA MOTOGP GP QATAR DALLE 17:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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