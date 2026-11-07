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MotoGP | GP Qatar 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Lusail International Circuit

di Alessio Brunori7 Novembre, 2026
MotoGP | GP Qatar 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Qatar 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Qatar – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 17:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Lusail International Circuit.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi che aveva preceduto Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Ai Ogura e Johann Zarco.

In realtà in seconda fila ci sarebbe dovuto essere Pecco Bagnaia che però nell’incidente innescato da Aldeguer ha riportato la frattura del quarto e del quinto metatarso del piede destro e che dovrà essere operato.

Terza fila per Pedro Acosta, Fermin Aldeguer ed Enea Bastianini, quarta fila per Jorge Martin, Brad Binder e Luca Marini.

Assenti i piloti Yamaha per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente). Mancano quindi Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race

Grandi polemiche per il contatto Marquez Vs Bezzecchi costato la caduta al “Bez”

Paura per Pecco Bagnaia dopo l’incidente innescato da Aldeguer

La pole position era andata a Marco Bezzecchi

DIRETTA MOTOGP GP QATAR DALLE 17:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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