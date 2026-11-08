MotoGP | Gp Qatar: domina Bezzecchi, Marquez secondo davanti a Fernandez

MotoGP GP Qatar – Marco Bezzecchi ha letteralmente dominato la gara “lunga” del Gran Premio del Qatar, 20esimo appuntamento della MotoGP 2026 corsa al Lusail International Circuit.

Dopo una sabato dal sapore agrodolce, dolce per la pole position con tanto di record della pista e amaro per l’epilogo della Sprint dove era caduto dopo un contatto con Marc Marquez, il “Bez” ha lasciato le briciole agli avversati andando a vincere la sesta gara della stagione, 12esima in MotoGP, 18esima in carriera.

Bezzecchi è il primo pilota nella storia a vincere i suoi primi 12 GP in MotoGP in 12 circuiti diversi. Per Aprilia 17esima vittoria in top Class, nona della stagione. Miglior risultato di Aprilia Racing su questo tracciato, che non era mai andata a podio in Qatar.

Secondo gradino del podio per un Marc Marquez su Ducati che ha corso in difesa per più di metà gara e che poi ha attaccato a tre giri dal termine la seconda posizione di Raul Fernandez, con quest’ultimo a lungo secondo con l’Aprilia RS-GP del SuperFile Trackhouse MotoGP Team e all’ottavo podio in MotoGP.

Per Marquez 134esimo podio in MotoGP e un vantaggio in classifica di 60 punti su Jorge Martin, oggi settimo e 74 su Bezzecchi con un Mondiale che potrà chiudersi tra due settimane in Portogallo.

Per essere iridato a Portimao Marquez dovrà guadagnare 2 punti su Martin e non deve perderne 12 da Bezzecchi. Se vincesse la Sprint in Portogallo sarà Campione per la decima volta, ottava in Top Class.

In caso contrario, il tutto sarà rinviato nella gara domenicale: Marquez per chiudere i giochi dovrà chiudere con almeno 37 punti di vantaggio su Martin e 38 su Bezzecchi.

Quarto al traguardo Ai Ogura con la seconda Aprilia Trackhouse, con il giapponese che ha avuto la meglio sulle KTM del nostro Enea Bastianini (Team Tech3) e Pedro Acosta (Team Factory), con quest’ultimo che ha avuto problemi di pressione alla gomma della sua RC16.

Come detto Jorge Martin a due settimane di distanza dalla frattura del radio distale destro chiude settimo davanti alla Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio, che dopo il podio nella Sprint chiude ottavo e staccato di oltre quindici secondi dalla vetta.

In Top Ten anche Johann Zarco su Honda LCR e Iker Lecuona su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP (sostituiva il convalescente Alex Marquez, ndr).

A punti anche Franco Morbidelli sulla seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, Maverick Vinales con la RC16 del Red Bull KTM Tech3 e Jake Dixon, 14esimo con la Honda Factory di Joan Mir. Ritirati il rookie Honda LCR Diogo Moreira e Brad Binder (KTM Factory).

Assenti per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente) i piloti Yamaha Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

Fuori anche Pecco Bagnaia dopo la caduta nella Sprint innescata da Aldeguer e Luca Marini, ancora debilitato da un virus che lo aveva già fermato in Australia.

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