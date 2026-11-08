Moto2 | Gp Qatar: vince Holgado, Gonzalez chiude sesto, ritiro per Guevara

Moto2 GP Qatar Gara – Daniel Holgado conquista il Gran Premio del Qatar di Moto2 sul circuito di Lusail, al termine di una gara che regala colpi di scena soprattutto nella lotta per il titolo mondiale. Lo spagnolo si impone davanti ad Alex Escrig e Ivan Ortolà, mentre Manuel Gonzalez chiude al sesto posto e Izan Guevara è costretto al ritiro.

Un risultato importante per il leader del campionato, che alla vigilia del fine settimana aveva soltanto 3,5 punti di vantaggio sul connazionale. A tre appuntamenti dalla conclusione della stagione, il confronto tra i due spagnoli rappresentava uno dei temi principali della domenica qatariota. La gara, però, cambia volto proprio nella seconda metà. Gonzalez comanda con 13.5 su Guevara.

Moto2 Qatar, Holgado rimonta e conquista la vittoria

La partenza vede Alex Escrig mantenere la prima posizione, con Daniel Holgado e Daniel Munoz nelle posizioni di vertice. Subito un episodio alla prima curva: Collin Veijer finisce a terra dopo un contatto con Celestino Vietti, mentre la gara entra immediatamente nel vivo.

Nei primi giri Escrig riesce a costruire un piccolo margine sugli inseguitori. Holgado rimane alle sue spalle, mentre Munoz e David Alonso si inseriscono nella lotta per le posizioni di vertice. Manuel Gonzalez riesce a mantenersi nel gruppo di testa, mentre Izan Guevara fatica maggiormente e si ritrova più indietro.

Al quarto giro Escrig prova a consolidare il proprio vantaggio, portandosi quasi a un secondo da Holgado e Munoz. La situazione cambia progressivamente con il passare dei giri: Holgado aumenta il ritmo e torna a mettere pressione al leader, mentre Ortolà recupera terreno e si inserisce nella battaglia per il podio.

A metà gara Escrig è ancora al comando, ma il suo margine è tutt’altro che rassicurante. Holgado continua a inseguire, con Alonso e Ortolà nelle posizioni immediatamente successive. Gonzalez si trova quinto, mentre Guevara è soltanto decimo, preceduto anche da Celestino Vietti.

Guevara si ritira, Gonzalez ne approfitta

Il momento decisivo arriva al quattordicesimo giro. Holgado riesce a superare Escrig e a portarsi al comando della corsa, mentre Ortolà si avvicina ai primi due. Ma le notizie più importanti per la classifica mondiale arrivano contemporaneamente dal box Pramac Yamaha: Guevara è costretto al ritiro per un problema al motore.

Un colpo pesantissimo per lo spagnolo, che prima della gara inseguiva Gonzalez con appena 3,5 punti di distacco. Il leader del Mondiale, invece, continua la propria corsa e si mantiene nelle posizioni che garantiscono punti preziosi.

Negli ultimi giri Holgado riesce a fare la differenza. Escrig e Ortolà non hanno più il passo per raggiungerlo e lo spagnolo può amministrare il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Al diciassettesimo giro il suo margine è ormai rassicurante: la vittoria è praticamente in cassaforte.

La classifica della Moto2 in Qatar: Vietti chiude nono

Daniel Holgado taglia il traguardo davanti ad Alex Escrig e Ivan Ortolà, completando un fine settimana importante sul circuito di Lusail. Per Escrig resta comunque la soddisfazione del podio dopo la prima pole position in carriera nella categoria.

Quarto posto per David Alonso e quinto per Daniel Munoz. Manuel Gonzalez conclude sesto, ottenendo punti fondamentali nella corsa al titolo mondiale proprio nel giorno del ritiro del suo principale rivale. Settimo posto per Senna Agius davanti a Jose Antonio Rueda e Filip Salac. Chiude la Top 10, Celestino Vietti.

Gli altri italiani: 16esimo Luca Lunetta e 18esimo Tony Arbolino.

Il GP del Qatar consegna quindi un risultato molto importante nella sfida iridata: Gonzalez può sfruttare il ritiro di Guevara per consolidare la propria leadership, mentre Holgado festeggia una vittoria costruita con una bella rimonta nella seconda parte della gara.

5/5 - (2 votes)