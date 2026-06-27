MotoGP | GP Olanda 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:50 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio d’Olanda. Buona serata!

GIRO 13 – ULTIMO GIRO! Fernandez vince davanti al team-mate Ogura per la festa SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Terzo Di Giannantonio che ha preceduto Bezzecchi, Martin, Bagnaia, Marc Marquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta, ultimo pilota a punti. Luca Marini ha chiuso 12esimo.

GIRO 12 – Inizia il penultimo giro, Raul Fernandez in testa, ma il giro veloce è di Ogura 1:32.003. Caduta di Morbidelli, rider ok

GIRO 11 – 1:32.021 giro veloce di Bezzecchi, mentre Bagnaia insidia Martin

GIRO 10 – Fernandez, Ogura, Di Giannantonio, Bezzecchi, Martin, Bagnaia, Marc Marquez, Bastianini, Acosta, Quartararo

GIRO 9 – Ogura insidia Di Giannantonio, mentre al comando c’è sempre Fernandez. Attacco di Ogura per la momentanea doppietta SuperFile Trackhouse MotoGP Team

GIRO 8 – Top Ten: Raul Fernandez, Di Giannantonio, Ogura, Bezzecchi, Martin, Bagnaia, Marc Marquez, Bastianini, Moreira, Quartararo

GIRO 7 – Posizioni invariate al traguardo, mentre Bagnaia passa Marc Marquez e si porta in sesta posizione. Bezzecchi attacca Martin e lo passa , “Bez” è quarto

GIRO 6 – Si ritira Jack Miller, mentre davanti Ogura ricuce sui primi due. Acosta dopo un errore nei primi giri è 13esimo

GIRO 5 – Raul Fernandez e “Diggia” provano a scappare. Dietro Ogura davanti a Martin, Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia, Bastianini, Moreira e Quartararo. Morbidelli è 13esimo, Marini 14esimo

GIRO 4 – Raul Fernandez passa al comando davanti a Martin, Di Giannantonio, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia, Bastianini, Moreira e Quartararo

GIRO 3 – Bagnaia lotta con Marc Marquez, Ogura intanto insidia Martin e Di Giannantonio bracca le Aprilia

GIRO 2 – TOP 10: Martin, Ogura, Raul Fernandez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia, Acosta, Quartararo e Bastianini

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Ogura, Martin e Fernandez. Caduto Joan Mir, rider ok

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. 13 giri da completare

15:00 Parte il giro di formazione del GP d’Olanda MotoGP!

14:56 Tutte le moto equipaggiate con gomma media all’anteriore e soft al posteriore

14:54 Saranno 13 i giri della Sprint Race, mentre la gara domenicale sarà di 26 giri

14:53 Sarà la prima partenza per tutti i piloti senza l’abbassatore anteriore

14:52 KTM tramite il Team Manager Aki Ajo ha comunicato di aver risolto i problemi di spegnimento della moto di Pedro Acosta

14:46 Temperatura dell’aria 33ºC, 46ºC sull’asfalto

14:45 Quindici minuti al via, Alex Marquez sarà regolarmente al via, mentre ricordiamo il forfait di Fermin Aldeguer

Diretta Sprint Race GP Olanda Assen MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Assen per la diretta della Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Jorge Martin, che ha preceduto Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Seconda fila per Raul Fernandez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Terza fila per Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Quarta fila per Joan Mir, Enea Bastianini e per Alex Marquez.

Non avevano passato la Q1 Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), che partirà 13esimo, Diogo Moreira (Honda LCR), 14esimo, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), 15esimo, Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 16esimo, il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol), 17esimo, Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP),18esimo, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), 19esimo, il tester Yamaha Augusto Fernandez, 20esimo, Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) 21esimo e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), 22esimo.

Pole position per Jorge Martin ad Assen

DIRETTA SPRINT RACE GP OLANDA ASSEN DALLE 15:00

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