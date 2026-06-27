MotoGP | Gp Assen Sprint Race: vince Fernandez davanti ad Ogura e Di Giannantonio

MotoGP Sprint Race GP Olanda Assen – Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, decima tappa del Motomondiale 2026 corsa al TT Assen Circuit.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team che scattava dalla seconda fila, ha avuto la meglio sul suo team-mate Ai Ogura per la gioia del proprietario del Team Justin Marks e per i nostri Davide Brivio e Francesco Guidotti, il primo a capo del Team e il secondo Team Manager dalla scorsa gara di Brno.

Terzo gradino del podio per il nostro Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati del VR46 Racing Team ha chiuso a 1.131s dalla vetta.

Quarto sotto alla bandiera a scacchi il leader della classifica iridata Marco Bezzecchi, che ha avuto la meglio sul team-mate nonché pole-man Jorge Martin. Bella bagarre tra i due così come quella tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che hanno chiuso in sesta e settima posizione.

Sul traguardo a passare per primo era stato Bagnaia, penalizzato poi per aver “pizzicato” la chicane all’ultimo giro. A punti anche le KTM del nostro Enea Bastianino, ottavo con la KTM del Team Tech3 e Pedro Acosta (KTM Factory), con quest’ultimo che paga un piccolo errore nelle prime fasi di gara.

Decimo al traguardo Fabio Quartararo, che con la migliore delle moto giapponesi, la Yamaha Factory, ha preceduto il rookie del Team LCR Diogo Moreira, la Honda Factory del nostro Luca Marini e la Ducati del Gresini Racing di Alex Marquez.

Brad Binder con la seconda KTM Factory ha chiuso 14esimo davanti alla Yamaha Factory di Alex Rins, alla KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales alle Yamaha del rookie Toprak Razgatlioglu e del tester Augusto Fernandez e alla seconda Honda del Team LCR, quella di Cal Crutchlow, che sostituisce l’infortunato Johann Zarco.

La classifica iridata vede sempre Bezzecchi leader con 186 punti, 9 punti in più di Martin, 22 in più di Giannantonio e 42 in più di Marc Marquez e 43 in oiù di Ogura. Acosta è sesto staccato di 53 punti e Bagnaia settimo a -56.

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