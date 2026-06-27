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Moto2 | Gp Assen: Alonso bissa la pole di Brno, Vietti è sesto

Il pilota del Team Aspar ha preceduto Ferrandez e Guevara, indietro Arbolino e Lunetta

di Alessio Brunori27 Giugno, 2026
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Moto2 GP Olanda Assen Qualifiche – David Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto2, decima tappa del Motomondiale 2026.

Il pilota del Team Aspar, alla sua seconda pole consecutiva dopo quella di Brno, l’ha ottenuta con il crono di 1:35.236, crono che gli ha permesso di battere di 0.171s la sorpresa della giornata, Alberto Ferrandez, BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. In prima fila anche il team-mate di quest’ultimo, Izan Guevara.

Seconda fila per Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Daniel Holgado (CFMOTO Azul Marino Aspar Team) e per il nostro Celestini Vietti (HDR SpeedRS Team), che chiude sesto dopo essere passato dalla Q2.

In terza fila troviamo i piloti LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, Senna Agius e Manuel Gonzalez (leader della classifica iridata) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

I piloti dell’OnlyFans American Racing Team Joe Roberts e Filip Salac condivideranno la quarta fila con Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia).

Solamente 18esimo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), mentre non è riuscito a passare la Q1 il rookie Luca Lunetta che partirà dalla 23esima casella.

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moto2 Qualifica 2 Assen - GP Olanda - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 80 David Alonso Cfmoto Azul Marino Aspar Team 1:35.236
2 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.407 +0.171
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:35.426 +0.190
4 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team 1:35.429 +0.193
5 96 Daniel Holgado Cfmoto Azul Marino Aspar Team 1:35.445 +0.209
6 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team 1:35.492 +0.256
7 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:35.497 +0.261
8 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:35.531 +0.295
9 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:35.571 +0.335
10 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:35.618 +0.382
11 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:35.636 +0.400
12 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 1:35.670 +0.434
13 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:35.683 +0.447
14 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:35.758 +0.522
15 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:35.831 +0.595
16 4 Ivan Ortola Qjmotor - Xeramic - Msi 1:35.860 +0.624
17 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team 1:36.062 +0.826
18 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:36.077 +0.841

Assen - GP Olanda - Risultati Qualifica 2

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