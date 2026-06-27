Moto2 | Gp Assen: Alonso bissa la pole di Brno, Vietti è sesto
Il pilota del Team Aspar ha preceduto Ferrandez e Guevara, indietro Arbolino e Lunetta
Moto2 GP Olanda Assen Qualifiche – David Alonso ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto2, decima tappa del Motomondiale 2026.
Il pilota del Team Aspar, alla sua seconda pole consecutiva dopo quella di Brno, l’ha ottenuta con il crono di 1:35.236, crono che gli ha permesso di battere di 0.171s la sorpresa della giornata, Alberto Ferrandez, BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. In prima fila anche il team-mate di quest’ultimo, Izan Guevara.
Seconda fila per Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Daniel Holgado (CFMOTO Azul Marino Aspar Team) e per il nostro Celestini Vietti (HDR SpeedRS Team), che chiude sesto dopo essere passato dalla Q2.
In terza fila troviamo i piloti LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, Senna Agius e Manuel Gonzalez (leader della classifica iridata) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).
I piloti dell’OnlyFans American Racing Team Joe Roberts e Filip Salac condivideranno la quarta fila con Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia).
Solamente 18esimo Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), mentre non è riuscito a passare la Q1 il rookie Luca Lunetta che partirà dalla 23esima casella.
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moto2 Qualifica 2 Assen - GP Olanda - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|80
|David Alonso
|Cfmoto Azul Marino Aspar Team
|1:35.236
|2
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.407
|+0.171
|3
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:35.426
|+0.190
|4
|17
|Daniel Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:35.429
|+0.193
|5
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Azul Marino Aspar Team
|1:35.445
|+0.209
|6
|13
|Celestino Vietti
|Hdr Speedrs Team
|1:35.492
|+0.256
|7
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.497
|+0.261
|8
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.531
|+0.295
|9
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:35.571
|+0.335
|10
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:35.618
|+0.382
|11
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:35.636
|+0.400
|12
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:35.670
|+0.434
|13
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:35.683
|+0.447
|14
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:35.758
|+0.522
|15
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.831
|+0.595
|16
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Xeramic - Msi
|1:35.860
|+0.624
|17
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:36.062
|+0.826
|18
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:36.077
|+0.841
Assen - GP Olanda - Risultati Qualifica 2
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