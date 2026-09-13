Diretta MotoGP

MotoGP | GP Misano 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Misano World Circuit Marco Simoncelli

di Jessica Cortellazzi13 Settembre, 2026
MotoGP | GP Misano 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Misano 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

GIRO 7 – Martin sorpassa M.Marquez e passa al comando della gara! TOP 10: Martin, M.Marquez, A.Marquez, Acosta, Aldeguer, Fernandez, Marini, Di Giannantonio, Quartararo e Zarco

GIRO 6 – Caduta di Bagnaia! Rider OK

GIRO 5 – Morbidelli fa il long lap penalty. TOP 10: M.Marquez, Martin, A.Marquez, Acosta, Aldeuger, R.Fernandez, Marini, Di Giannantonio, Quartararo e Bagnaia

GIRO 4 – Tre decimi di vantaggio per M.Marquez. Arriva il sorpasso di A.Marquez su Acosta ma lo spagnolo della KTM riesce a prendersi la terza posizione. Poco dopo A.Marquez si riprende la terza posizione su Acosta

GIRO 3 – Caduta di Moreira, rider OK! A.Marquez ha raggiunto Acosta

GIRO 2 – M.Marquez nuovo leader della gara davanti a Martin e Acosta. Caduta di Miller, rider OK!

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Bezzecchi che mantiene la testa della gara seguito da M.Marquez e Martin. Quarto Aldeguer, a seguire: Acosta, A.Marquez, Marini, Morbidelli, Fernandez e Di Giannantonio. Caduta di Bezzecchi! Rider OK!

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza!

14:00 Parte il giro di formazione!

Diretta MotoGP GP Misano – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin

La pole position era andata invece a Marco Bezzecchi

Verranno eseguiti gli inni di San Marino e dell’Italia e la bandiera a scacchi sarà sventolata da Vincenzo Nibali, Vincitore di tre Grandi Giri (ciclismo).

Trofeo: restate sintonizzati sulla griglia di partenza, perché il magnifico trofeo disegnato da Pininfarina farà un ingresso memorabile.

Interamente progettato e realizzato da Pininfarina, il trofeo celebra l’identità del Misano World Circuit e il dinamismo della MotoGP e degli organizzatori del Gran Premio. La forma tridimensionale del trofeo introduce un ulteriore legame con il mondo della MotoGP: il suo profilo triangolare trae ispirazione dalle appendici aerodinamiche presenti sulle moto da corsa e sui caschi dei piloti. Il trofeo è ricavato da un unico blocco di alluminio e interamente lavorato e rifinito internamente da Pininfarina.

DIRETTA MOTOGP GP MISANO DALLE 14:00

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