Moto2 | Gp Misano: domina Gonzalez, “strike” Piqueras, Veijer e Baltus a podio

Moto2 GP Misano Gara – Gara perfetta di Manuel Gonzalez al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della Moto2 2026.

Il centauro del Team Intact GP approfittando anche dello “strike” alla prima curva innescato da Angel Piqueras, che ha visto coinvolti il pole-man Senna Agius e Daniel Holgado, ha preso il comando della gara nel corso del quinto giro senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Gonzalez quinta vittoria stagionale, decima in carriera.

Secondo all’arrivo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo, terzo podio in Moto2, ndr), al comando per cinque giri e che ha chiuso a 2.451s dal pilota Intact GP. Terzo gradino del podio nonostante un Long Lap Penalty per Barry Baltus.

Quarto sotto alla bandiera a scacchi Ivan Ortolà (QJMOTOR – Green Power – MSI), che ha preceduto il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), che scattato dalla 16esima casella è stato autore di una bella rimonta.

Dietro al pilota di Garbagnate Milanese si è piazzato Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che ha avuto la meglio sul nostro Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) e su Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). In Top Ten anche David Alonso (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Caduta nel corso del secondo giro per il rookie dello SpeedRS Team, Luca Lunetta. In Campionato Gonzalez allunga portandosi a quota 232.5 punti, 47.5 in più di Guevara e 75 in più di Ortolà.

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