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Moto2 | Gp Misano: domina Gonzalez, “strike” Piqueras, Veijer e Baltus a podio

Buona gara per Tony Arbolino e Celestino Vietti che chiudono quinto e settimo

di Alessio Brunori13 Settembre, 2026
Moto2 | Gp Misano: domina Gonzalez, “strike” Piqueras, Veijer e Baltus a podioMoto2 | Gp Misano: domina Gonzalez, “strike” Piqueras, Veijer e Baltus a podio

Moto2 GP Misano Gara – Gara perfetta di Manuel Gonzalez al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della Moto2 2026.

Il centauro del Team Intact GP approfittando anche dello “strike” alla prima curva innescato da Angel Piqueras, che ha visto coinvolti il pole-man Senna Agius e Daniel Holgado, ha preso il comando della gara nel corso del quinto giro senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Gonzalez quinta vittoria stagionale, decima in carriera.

Secondo all’arrivo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo, terzo podio in Moto2, ndr), al comando per cinque giri e che ha chiuso a 2.451s dal pilota Intact GP. Terzo gradino del podio nonostante un Long Lap Penalty per Barry Baltus.

Quarto sotto alla bandiera a scacchi Ivan Ortolà (QJMOTOR – Green Power – MSI), che ha preceduto il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), che scattato dalla 16esima casella è stato autore di una bella rimonta.

Dietro al pilota di Garbagnate Milanese si è piazzato Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che ha avuto la meglio sul nostro Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) e su Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). In Top Ten anche David Alonso (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Caduta nel corso del secondo giro per il rookie dello SpeedRS Team, Luca Lunetta. In Campionato Gonzalez allunga portandosi a quota 232.5 punti, 47.5 in più di Guevara e 75 in più di Ortolà.

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moto2 Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 34:57.913
2 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +2.451
3 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +4.692
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - Green Power - Msi +5.785
5 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +6.068
6 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +6.196
7 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team +6.390
8 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +8.781
9 80 David Alonso Cfmoto Aspar European Privilege Team +11.408
10 11 Alex Escrig Klint Racing Team +15.627
11 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +20.667
12 17 David Munoz Italtrans Racing Team +21.050
13 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +21.882
14 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +22.259
15 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +26.509
16 24 Marcos Ramirez Klint Racing Team +26.545
17 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +27.373
18 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +31.676
19 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +36.247
20 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +37.206
21 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +38.751
22 64 Mario Aji Idemitsu Honda Team Asia +42.454
23 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team +0.000

Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara

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