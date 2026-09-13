Moto2 | Gp Misano: domina Gonzalez, “strike” Piqueras, Veijer e Baltus a podio
Buona gara per Tony Arbolino e Celestino Vietti che chiudono quinto e settimo
Moto2 GP Misano Gara – Gara perfetta di Manuel Gonzalez al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esimo appuntamento della Moto2 2026.
Il centauro del Team Intact GP approfittando anche dello “strike” alla prima curva innescato da Angel Piqueras, che ha visto coinvolti il pole-man Senna Agius e Daniel Holgado, ha preso il comando della gara nel corso del quinto giro senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Gonzalez quinta vittoria stagionale, decima in carriera.
Secondo all’arrivo Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo, terzo podio in Moto2, ndr), al comando per cinque giri e che ha chiuso a 2.451s dal pilota Intact GP. Terzo gradino del podio nonostante un Long Lap Penalty per Barry Baltus.
Quarto sotto alla bandiera a scacchi Ivan Ortolà (QJMOTOR – Green Power – MSI), che ha preceduto il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), che scattato dalla 16esima casella è stato autore di una bella rimonta.
Dietro al pilota di Garbagnate Milanese si è piazzato Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che ha avuto la meglio sul nostro Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) e su Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). In Top Ten anche David Alonso (CFMOTO Aspar European Privilege Team) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).
Caduta nel corso del secondo giro per il rookie dello SpeedRS Team, Luca Lunetta. In Campionato Gonzalez allunga portandosi a quota 232.5 punti, 47.5 in più di Guevara e 75 in più di Ortolà.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Gara Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|34:57.913
|2
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+2.451
|3
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|+4.692
|4
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Green Power - Msi
|+5.785
|5
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+6.068
|6
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+6.196
|7
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|+6.390
|8
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+8.781
|9
|80
|David Alonso
|Cfmoto Aspar European Privilege Team
|+11.408
|10
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|+15.627
|11
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+20.667
|12
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|+21.050
|13
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+21.882
|14
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+22.259
|15
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|+26.509
|16
|24
|Marcos Ramirez
|Klint Racing Team
|+26.545
|17
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+27.373
|18
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+31.676
|19
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+36.247
|20
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|+37.206
|21
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+38.751
|22
|64
|Mario Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|+42.454
|23
|32
|Luca Lunetta
|Beta Tools Speedrs Team
|+0.000
Misano - GP San Marino e Riviera di Rimini - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login