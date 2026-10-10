CIV | Gp Vallelunga Race 1: vittoria di Delbianco in Gara 1 che conquista il tricolore in superbike. Antonelli domina la Supersport, ma Dalla Porta è il nuovo campione

Il round finale del CIV 2026 a Vallelunga assegna con le prime gare, i titoli delle calssi più prestigiose. In Superbike è di nuovo campione Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), che mantiene il tricolore in casa Yamaha, dopo una stagione in gran parte molto incerta. Nonostante la pioggia scesa in questi giorni sul circuito, meno problematica è stata la prima manche, che il romagnolo ha conquistato dopo un inizio molto acceso e in cui poteva accadere l’irreparabile. Dopo aver firmato la pole position, Gabriele Giannini (Scuderia Improve) è caduto al secondo giro, allargando molto il margine di successo del rivale in testa alla classifica. La questione si è quindi risolta tra Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing), secondo e Michael Ruben Rinaldi (Bmax), terzo. Alle spalle del pilota di Sant’Arcangelo di Romagna si è piazzato Christian Gamarino (Sisma Racing Team), che sfiorando il podio, si è tolto la soddisfazione di compiere il giro più veloce. Quinto al traguardo Nicholas Spinelli (Barni Racing Team), davanti a Michele Pirro (Garage51) ed Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team). Ottavo arriva Simone Saltarelli (Vitali Racing team), che si piazza davanti al compagno e titolare del team, Luca Vitali (Vitali Racing team). Completa la top ten Samuele Cavalieri (Broncos racing team). Degna di nota la splendida cavalcata di Luca Ottaviani, che scattado dalla sedicesima casella, ha recuperato ben sette posizioni in soli sette giri, ma si è dovuto arrendere alla curva Roma, dove gli si è chiuso l’anteriore.

Lorenzo Dalla Porta è il nuovo campione italiano della Supersport. Al Pilota di Prato è bastato il terzo posto in Gara 1 per chiudere la faccenda e portare a casa un sudato tricolore, dato che in stagione ha vinto solo una volta e si è costruito il successo con la costanza di giungere sempre a podio. La vittoria di Gara 1 è andata a Niccolò Antonelli, vero mattatore di questo weekend e che ha dominato sia nelle prove libere, che nelle qualifiche. Piazza d’onore per Kevin Zannoni, che dopo un periodo difficile, torna a risultati di primo livello.

In Sportbike ha vinto lo spagnolo Marcos Ruda, che non ha mai messo in discussione il suo vantaggio sugli avversari, come Alessandro Davide Aguilar, che è giunto secondo, davanti al veloce Filippo Bianchi, già campione italiano a settenbre nel precedente di Cremona. Quarto posto per Emiliano Ercolani e quinto Giacomo Zannoni.

La Moto4, altra categoria già decisa prima di Vallelunga, ha visto trionfare Edoardo Savino, davanti al principale antagonista della stagione, Luca Rizzi, mentre al terzo posto è arrivato Matteo Mancini. si sottolinea la prestazione di Andrea Benvenuti, che partito dalla pit-lane, si è classificato ottavo con un grandissimo recupero.

Foto credit: Paolo Marletto