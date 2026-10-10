MotoGP | Gp Indonesia: pole a Fernandez, Bezzecchi e Di Giannantonio in prima fila

MotoGP Qualifiche GP Indonesia Mandalika – Raul Fernandez dopo essere stato il più veloce nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2026, si è aggiudicato anche la pole position.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha portato la sua Aprilia RS-GP26 in testa con il crono di 1:28.852. Per Fernandez prima pole in Top Class, 1799 dopo l’ultima ottenuta a Portimao, per Aprilia sesta pole consecutiva.

In prima fila con il pilota madrileno i nostri Marco Bezzecchi su Aprilia Factory e Fabio Di Giannantonio su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team (non andava in prima fila da Sachsenring, ndr). I due sono staccati rispettivamente di 0.109s e 0.196s.

I due contendenti al Titolo Marc Marquez e Jorge Martin scatteranno dalla seconda fila. Quarto tempo per il nove volte iridato della Ducati, che ha “marcato” stretto il connazionale “Martinator”, che scatterà dalla quinta casella. Con loro Fermin Aldeguer su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, passato dalla Q1.

Terza fila per Ai Ogura che passato dalla Q1 ha chiuso settimo a 0.427s dalla vetta occupata dal team-mate Fernandez. In pilota giapponese avrà accanto a se la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e la migliore delle KTM, la RC16 di Pedro Acosta.

Quarta fila per i nostri Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati, il primo del Team Factory e il secondo su Desmosedici del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e per migliore delle moto giapponesi, la Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararo.

Non hanno passato la Q1 i nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Luca Marini (Honda HRC Castrol) che partiranno rispettivamente dalla 14esima e 15esima casella dello schieramento.

Dalla 13esima posizione scatterà Alex Rins con la Yamaha, il #42 ha chiuso davanti ai sopracitati Bastianini e Marini. Seguono Brad Binder, Jack Miller, Maverick Vinales, Toprak Razgatlioglu (autore di una brutta caduta nelle FP2 e poi tornato in pista per le Q1, ndr) Johann Zarco, Diogo Moreira ed Aleix Espargarò.

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