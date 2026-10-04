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MotoGP | GP Giappone 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi

di Alessio Brunori4 Ottobre, 2026
MotoGP | GP Giappone 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Giappone 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

Diretta MotoGP GP Giappone – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 07:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Mobility Resort Motegi.

Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Moreira e Martin

La pole position era andata a Jorge Martin

DIRETTA MOTOGP GP GIAPPONE MOTEGI DALLE 07:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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