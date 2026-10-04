MotoGP | GP Giappone 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Mobility Resort Motegi
Diretta MotoGP GP Giappone – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!
A partire dalle 07:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Mobility Resort Motegi.
Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Moreira e Martin
#MotoGP #MotoGP2026 #JapaneseGP 🇯🇵 #Motorionline Terzo #JorgeMartin, #AlexMarquez fa "strike" facendo cadere #PedroAcosta e #FabioDiGiannantonio https://t.co/tWih2SY1Jx
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 3, 2026
La pole position era andata a Jorge Martin
#MotoGP #MotoGP2026 #JapaneseGP 🇯🇵 #Motorionline Seconda fila per #MarcoBezzecchi, #AlexMarquez e #FabiodiGiannantonio https://t.co/71XNWiwU2j
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 3, 2026
DIRETTA MOTOGP GP GIAPPONE MOTEGI DALLE 07:00
Foto: MotoGP Sport Entertainment Group
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