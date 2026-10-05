SBK | Morbidelli lascia la MotoGP: nel 2027 correrà in Superbike con Aruba.it Racing Ducati

Aruba.it Racing Ducati ha ufficializzato l’ingaggio di Franco Morbidelli per il Mondiale Superbike 2027. Il pilota romano affiancherà Iker Lecuona e prenderà il posto di Nicolò Bulega sulla Ducati Panigale V4 R ufficiale, dopo il passaggio del Campione del Mondo in carica a una nuova avventura professionale, in MotoGP.

Nato a Roma il 4 dicembre 1994 e cresciuto nella VR46 Riders Academy, Morbidelli vanta un curriculum di primo piano. Dopo il titolo europeo Superstock 600 conquistato nel 2013, ha raggiunto il vertice della Moto2 nel 2017 diventando il primo italiano a laurearsi campione del mondo della categoria. L’esordio in MotoGP è arrivato nel 2018 con Honda, stagione che gli è valsa il riconoscimento di Rookie of the Year. Successivamente, con Yamaha, ha ottenuto tre vittorie e il secondo posto nel mondiale MotoGP 2020.

Dal 2024 il pilota italiano è entrato nell’universo Ducati con il team Prima Pramac Racing, proseguendo poi dal 2025 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. In 14 stagioni nel paddock iridato tra Moto2 e MotoGP ha collezionato 228 gare, 11 vittorie, 29 podi e 8 pole position.

Dichiarazioni Stefano Cecconi, Team Principal Aruba.it Racing Ducati Ingaggio Franco Morbidelli

“Accogliamo Franco con grande entusiasmo, certi che saprà regalarci molte soddisfazioni. La stagione 2027 porterà importanti novità e rappresenterà una sfida significativa sia per il pilota sia per il team, ma fissare obiettivi ambiziosi fa parte del nostro DNA. Franco porta con sé un bagaglio di esperienza molto prezioso maturato in MotoGP con squadre di primo livello. Inoltre conosce molto bene le nuove gomme e potrà fornirci indicazioni fondamentali. Il fatto di rimanere nell’ambiente Ducati garantirà continuità nel metodo di lavoro e nell’approccio tecnico. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a lui.”

Dichiarazioni Luigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse Ingaggio Franco Morbidelli

“Siamo molto felici di accogliere Franco nella famiglia Aruba.it Racing Ducati. È un pilota di grande talento che nel corso della sua carriera ha dimostrato velocità, sensibilità tecnica e capacità di adattamento ai massimi livelli del motociclismo mondiale. Dopo tanti anni in MotoGP porterà al nostro progetto Superbike un patrimonio di esperienza estremamente prezioso. Siamo convinti che la sua conoscenza dell’ambiente Ducati e dei nostri metodi di lavoro sarà un elemento importante per affrontare le nuove sfide tecniche che ci attendono nel 2027. Insieme ad Aruba.it Racing abbiamo costruito un progetto vincente e crediamo che Franco abbia tutte le qualità per mantenerlo al vertice.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Ingaggio Aruba.it Racing Ducati

“Sono molto felice ed entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera. Ringrazio Ducati e Aruba per questa opportunità. Come sempre darò il massimo per essere all’altezza di una squadra che da anni lotta ai vertici e che ha appena conquistato il titolo mondiale Superbike. Farò il miglior lavoro possibile per ottenere grandi risultati insieme.”

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