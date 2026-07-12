MotoGP | GP Germania, Marquez domina al Sachsenring, doppietta Trackhouse: gli higlights [VIDEO]

Marc Marquez completa un weekend perfetto al Sachsenring. Dopo aver conquistato la pole position e il successo nella Sprint del sabato, il pilota della Ducati ufficiale si è imposto anche nella gara lunga del Gran Premio di Germania, centrando la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco.

Alle spalle dello spagnolo è arrivata la storica doppietta del team Trackhouse. Ai Ogura ha conquistato uno splendido secondo posto, precedendo il compagno di squadra Raul Fernandez, regalando alla squadra americana un risultato destinato a entrare nella storia. Grazie a questo piazzamento, il giapponese sale al secondo posto nella classifica del mondiale, riducendo a soli 14 punti il distacco dal leader Jorge Martin.

Ai piedi del podio ha concluso un convincente Pedro Acosta. Lo spagnolo della KTM, rientrato da poco dopo l’operazione al tunnel carpale, ha disputato una gara solida, precedendo proprio Martin e Francesco Bagnaia.

Nel finale si è acceso il duello tra il campione del mondo dell’Aprilia e il due volte iridato della Ducati. Bagnaia ha provato in più occasioni ad attaccare Martin, ma lo spagnolo ha difeso con autorità la quinta posizione fino alla bandiera a scacchi.

Settimo posto per Fabio Quartararo, migliore dei piloti in sella a una moto giapponese con la Yamaha ufficiale. A completare la top ten sono stati Luca Marini con la Honda ufficiale, Enea Bastianini con la KTM Tech3 e Brad Binder sulla KTM Factory.

Hanno conquistato punti anche il rookie Diogo Moreira (Honda LCR), Jack Miller (Yamaha Pramac), Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Alex Rins (Yamaha Factory) e l’altro debuttante Toprak Razgatlioglu con il team Pramac.

Giornata da dimenticare invece per Fabio Di Giannantonio. Il pilota del VR46 Racing Team, che occupava la quinta posizione nelle fasi iniziali, è scivolato alla curva 10 nel corso del quarto giro, dicendo addio a un risultato importante in ottica mondiale. Stessa sorte per Alex Marquez, caduto al nono giro mentre occupava la seconda posizione.

In classifica generale Jorge Martin resta al comando con 194 punti, ma il vantaggio si assottiglia. Alle sue spalle sale Ai Ogura a quota 180 (-14), seguito da Marc Marquez con 176 (-18). Fabio Di Giannantonio rimane quarto con 172 punti, a 22 lunghezze dal leader.



