MotoGP | GP Germania Gara, Martin: “Pecco mi ha messo pressione per tutta la gara”

Jorge Martin lascia il Sachsenring con un altro risultato importante nella corsa al titolo. Il pilota Aprilia ha chiuso il Gran Premio di Germania in quinta posizione, consolidando la leadership del Mondiale e portando a 14 punti il vantaggio su Ai Ogura, nuovo primo inseguitore in classifica. Nonostante un weekend complicato dal feeling non ottimale con l’anteriore, lo spagnolo è riuscito a raccogliere punti preziosi, resistendo anche agli attacchi di Francesco Bagnaia nel finale. Al termine della gara, Martin ha analizzato le difficoltà incontrate e gli aspetti su cui sarà necessario lavorare per compiere un ulteriore passo avanti.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Abbiamo sofferto con l’anteriore per tutto il weekend. Non riuscivo a far girare la moto e questo mi faceva perdere tempo in ogni curva. Dobbiamo fare un passo avanti, anche se nelle prime fasi della gara mi sono sentito competitivo nonostante la posizione di partenza. Tuttavia, intorno al decimo o dodicesimo giro ho iniziato a perdere molto terreno. Sono riuscito a tenere dietro Pecco, che mi ha messo sotto pressione per tutta la gara. Sapevo che, se non avessi commesso errori, sarebbe stato estremamente difficile per lui superarmi. Alla fine della giornata questi sono punti importanti e dobbiamo continuare ad accumulare esperienza. Ogni gara mi dà sempre più fiducia, ma ho bisogno di trovare un po’ più di velocità”

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