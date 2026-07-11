MotoGP | GP Germania 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Germania MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Sachsenring, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio di Germania! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Marc Marquez che aveva preceduto Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Quarto tempo per Alex Marquez che aveva preceduto Jack Miller e Ai Ogura.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta e Franco Morbidelli. Costretti alla Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini, Pecco Bagnaia e Luca Marini

Marc Marquez il più veloce delle pre-qualifiche del Sachsenring

DIRETTA QUALIFICHE GP GERMANIA SACHSENRING DALLE 10:50

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group