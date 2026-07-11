MotoGP | Gp Germania: Marquez, pole da record, Di Giannantonio è terzo

MotoGP Qualifiche GP Germania Sachsenring – Come da previsione Marc Marquez si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Germania classe MotoGP, 11esimo appuntamento del Motomondiale in programma al Sachsenring.

In un circuito dove ha vinto nove volte, di cui otto consecutive, centra la nona pole sul toboga del Sachsenring con tanto di record della pista, 1:19.041 (il precedente apparteneva a Fabio Di Giannantonio che nel 2025 aveva girato in 1:19.071, ndr). Otto pole conquistate ad Austin e 7 ad Aragon, tutti circuiti che vanno in senso antiorario.

Per Marquez si tratta della 77esima pole in Top Class, la terza della stagione, 105 in carriera. Per il #93 della Ducati è la 133esima prima fila in Top Class, sesta del 2026.

Per la Ducati si tratta della pole #122 in MotoGP, sesta del 2025, ottava al Sachsenring, le ultime sei consecutive dal 2021.

In prima fila accanto a Marquez partiranno suo fratello Alex Marquez in sella alla Ducati Desmosedici GP 26 del BK8 Gresini Racing MotoGP e il nostro Fabio Di Giannantonio, anche lui in sella alla Ducati Desmosedici GP 26, ma del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. E’ la prima volta che la Ducati monopolizza la prima fila del Sachsenring, prima c’era riuscita solo la Honda nel 2005 e nel 2014.

Seconda fila per le Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e Ai Ogura e per la sorpresa della giornata, Fabio Quartararo, che passato dalla Q1 chiude sesto a 0.342s dalla vetta.

Terza fila per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e per le Aprilia Factory di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Da segnalare una brutta caduta del “Bez” avvenuta nei primissimi minuti della sessione.

Il pilota riminese che era già convalescente dopo il terribile incidente di Assen, ha perso il controllo della sua RS-GP26 alla curva 7, la moto si è messa in controsterzo e una volta ripresa aderenza ha “lanciato” il #72 della casa veneta sulla via di fuga. Rialzatosi dopo qualche istante, si teneva il polso sinistro. Al momento non si hanno altre informazioni.

Quarta fila per Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), decimo, per Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), che passato dalla Q1 non è riuscito ad entrare nella lotta per posizioni di vertice e per Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

Non sono riusciti a passare la Q1 le Honda di Joan Mir (Honda HRC Castrol) che partirà 13esimo, Luca Marini (Honda HRC Castrol), 14esimo e Diogo Moreira (Pro Honda LCR), 15esimo, le KTM di Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 16esimo ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 17esimo, le Yamaha di Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), 18esimo e Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), 19esimo, la KTM di Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), 20esimo e la Honda di Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) 21esimo.

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