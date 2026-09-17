MotoGP | Bagnaia contro DAZN Spagna: “Mancanza di rispetto”

Nei giorni successivi al Gran Premio di San Marino era diventato virale un video trasmesso da DAZN Spagna che mostrava un dialogo tra Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Al centro della conversazione c’erano le difficoltà tecniche incontrate dal pilota Ducati e la ricerca di una configurazione in grado di migliorare il feeling con la GP 26.

Nel corso dello scambio, Di Giannantonio suggeriva a Bagnaia di provare una configurazione più semplice, simile a quella utilizzata da lui. Pecco aveva risposto con una frase molto diretta: “Non me lo fanno fare”. Dichiarazioni che avevano alimentato il dibattito sulle difficoltà del pilota all’interno del box Ducati.

Bagnaia: “Il video è stato mostrato fuori contesto”

Arrivato al successivo appuntamento del Mondiale, Bagnaia ha voluto fare chiarezza sull’episodio, spiegando che il filmato diffuso da DAZN Spagna non mostrava l’intera conversazione e che alcune delle sue parole erano state presentate senza il necessario contesto.

“Le parole riportate da DAZN Espana? Credo che molte volte mi sia stato chiesto: ‘La squadra ti sta supportando?’. E io ho sempre detto di sì. La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi. Detto questo, quello che è successo nell’ultima gara, a Misano, per me è stata una totale mancanza di rispetto”.

Il pilota Ducati ha quindi riconosciuto di aver utilizzato un’espressione non corretta, ma ha contestato soprattutto il modo in cui il contenuto è stato presentato.

“Quel fuori onda è stato mostrato fuori dal suo contesto. Non stavamo parlando di qualcosa di completamente segreto o privato, però è fuori contesto perché il video non è completo: stavamo parlando anche di un’altra cosa. Sicuramente l’ultima frase che ho detto non è stata corretta”.

Bagnaia: “Tutti attraversano momenti difficili”

Bagnaia ha poi spiegato il significato delle sue parole, collegandole alla lunga serie di tentativi effettuati per cercare di risolvere i problemi tecnici incontrati durante la stagione.

“Ma tutti attraversano momenti difficili, tutti hanno frustrazione dentro e qualche volta si dicono le cose nel modo sbagliato. Quello che intendevo dire è che quando continui a mettere e togliere le cose mille volte, a un certo punto non ti permettono più di farlo giustamente”.

Il campione Ducati ha anche sottolineato di condividere la decisione di non continuare a cambiare continuamente direzione nello sviluppo della moto.

“Sono d’accordo con questa decisione, sono il primo a non voler continuare a farlo. Quello che mi è uscito dalla bocca è stato espresso nel modo sbagliato”.

Bagnaia: “Nel rapporto tra giornalisti e piloti deve esserci rispetto”

La parte più dura delle dichiarazioni riguarda però il rapporto con DAZN e, più in generale, quello tra piloti e media. Bagnaia ha ribadito di aver sempre cercato di mantenere un atteggiamento corretto nei confronti della stampa.

“Ma ciò che è successo successivamente, per me, è stato un disastro, perché è stata una totale mancanza di rispetto. Nel rapporto tra giornalisti e piloti deve esserci rispetto. Credo di essere sempre stato molto gentile con tutti voi. Non sono mai stato maleducato, non ho mai detto nulla di scorretto e ho sempre cercato di avere un buon rapporto con tutti. So quanto sia importante avere un buon rapporto con i giornalisti, perché siete voi a parlare al mondo per conto nostro. E quello che è successo, per me, non è corretto”.

Bagnaia ha riconosciuto ai media la possibilità di selezionare le dichiarazioni dei piloti, ma ha criticato il rischio che una frase estrapolata possa assumere un significato differente rispetto a quello originale.

“È chiaro che potete prendere le nostre parole e metterle online nel modo che preferite. Potete prendere tre parole e inserirle in due contesti completamente diversi: uno positivo e uno negativo. Siete voi a dover essere trasparenti e a dover comprendere quello che stiamo dicendo”.

Il tre volte campione del mondo ha quindi parlato anche della ricerca del “titolo acchiappa-click”, ammettendo di essere consapevole delle dinamiche del mondo dell’informazione.

“So che qualche volta è importante avere un bel titolo acchiappa-click, perché ormai funziona così. Io, però, ho sempre cercato di essere il più trasparente possibile. Adesso cercherò di esserlo meno e forse, in futuro, avrete meno da parte mia”.