MotoGP | GP Austria Day 1, Aldeguer: “Primo obiettivo centrato”

Fermin Aldeguer ha chiuso con il secondo tempo la prima giornata di prove del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma sul tracciato di Spielberg, chiamato ora Red Bull Ring.

Il pilota del Gresini Racing si è fermato a pochi decimi dal miglior tempo di Pedro Acosta, pilota più veloce della giornata e alla fine ha centrato l’obiettivo prefissato, l’accesso diretto alla Q2.

Ecco cosa ha detto il #54 della Ducati che vuol fare un finale di stagione in crescendo dopo i tanti infortuni di questo 2026.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Day 1 GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Il primo obiettivo è centrato. Volevamo essere veloci fin da subito e provare ad essere più performante sul giro secco. Il feeling non era il massimo oggi, ma abbiamo trovato un buon crono e dobbiamo essere soddisfatti. Abbiamo iniziato bene, dovremo lavorare per essere competitivi anche domani. È un finale di stagione importante, sia per recuperare fisicamente, sia per continuare a crescere.”

La prima giornata al Red Bull Ring ha confermato che Fermin Aldeguer sta ritrovando passo, fiducia e continuità dopo una stagione segnata da infortuni e stop forzati. Il secondo tempo ottenuto nel Day 1 non è soltanto un risultato di valore, ma un segnale concreto della sua crescita nelle ultime settimane. Il murciano ha mostrato una velocità immediata, riuscendo a inserirsi nelle prime posizioni fin dai primi giri, nonostante un feeling non ancora perfetto con la sua Ducati.

Il finale di stagione rappresenta per Aldeguer una sorta di nuova partenza: dopo gli infortuni, dopo le difficoltà, ora c’è la possibilità di chiudere il 2026 con prestazioni solide e di rilanciare le proprie ambizioni in vista del futuro che lo vedrà vestire la “maglia” del VR46 Racing Team. Il Day 1 in Austria è un primo segnale importante, e il #54 sembra intenzionato a sfruttarlo fino in fondo.

Foto: Michelin

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