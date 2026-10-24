MotoGP | GP Australia: Luca Marini out, weekend finito per il pesarese della Honda

Nonostante il riposo e le cure seguite negli ultimi giorni, le condizioni fisiche di Luca Marini non hanno mostrato miglioramenti significativi. Per questo motivo, il pilota pesarese è stato dichiarato non idoneo a prendere parte al Gran Premio d’Australia.

Dopo un’attenta valutazione effettuata dal team medico della MotoGP guidato dal dottor Angel Charte, è stato stabilito che Marini non potrà scendere in pista a Phillip Island. Il portacolori Honda continua infatti a fare i conti con gli effetti di un’infezione virale che lo aveva già debilitato nei giorni precedenti all’inizio del weekend, causando una marcata perdita di energie e una generale condizione di debolezza.

L’obiettivo del #10 resta ora quello di recuperare in tempo per il prossimo appuntamento del calendario, il Gran Premio della Malesia, dove si sottoporrà a un nuovo controllo medico per valutare la possibilità di tornare in azione.

Dichiarazioni Angel Charte, Direttore Medico della MotoGP Marini Out GP Australia

“Da circa una settimana Luca Marini è alle prese con una patologia virale che, per tre o quattro giorni, è stata accompagnata da febbre alta. Nelle ultime 48-72 ore il pilota ha accusato una significativa debolezza muscolare provocata dal virus, che interessa sia gli arti superiori che quelli inferiori. Durante l’ultima visita medica, effettuata nella mattinata di sabato, sono stati riscontrati gli stessi sintomi e, di conseguenza, è stato dichiarato non idoneo. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate in occasione del Gran Premio della Malesia.”

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