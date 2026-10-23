MotoGP | GP Australia Day 1, Martin: “Mi manca ancora un po’ di velocità”

Jorge Martin ha iniziato in salita la giornata d’esordio a Phillip Island, frenato soprattutto da un degrado prematuro della gomma anteriore causato da un carico eccessivo durante i primi giri mattutini.

Tuttavia, con il trascorrere delle sessioni, il quadro è decisamente migliorato: l’aumento della confidenza in sella gli ha permesso di adeguare progressivamente il proprio stile alle esigenze della sua Aprilia RS-GP26. Pur con la consapevolezza di non disporre ancora dello spunto necessario per insidiare i primi della classe, il consuntivo della giornata rimane positivo, avvalorato da un passo gara solido e da una crescita costante passaggio dopo passaggio.

Il confronto con la Ducati e le peculiarità di Phillip Island guidata in passato

Non avendo mai girato in Australia con Aprilia (lo scorso anno era infortunato, ndr), c’è voluto spirito d’adattamento, a maggior ragione su un tracciato tecnico ed esigente come quello australiano. Pur avendo archiviato un primo giorno nel complesso proficuo, lo spagnolo non ha nascosto quanto le difformità rispetto alla Desmosedici siano ancora marcate, in particolare su una pista che perdona poco e dove l’affinità con l’avantreno e l’amministrazione delle coperture sono decisive.

È stato proprio il layout dell’isola a fare da cassa di risonanza per quegli aspetti ciclistici su cui servirà intervenire per raggiungere l’equilibrio ideale tra spunto velocistico e tenuta sulla distanza.

Riguardo al divario teorico tra le moto di Noale e quelle di Borgo Panigale, Martin ha ribadito che il target finale rimane sempre quello di stare davanti a qualunque rivale, a prescindere dal marchio della moto.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Giornata positiva. La verità è che si sente eccome arrivare su questa pista con una moto nuova” – ha detto così come riportato da AS.com – “Lo stile di guida è completamente diverso rispetto a quello che avevo con la Ducati e qui si nota moltissimo, perché soprattutto al mattino stavo stressando parecchio l’anteriore e dopo dieci giri ero già senza gomma. Però, poco alla volta, mi sto adattando. Nel pomeriggio mi sono trovato meglio. Mi manca ancora un pizzico di velocità, ma il ritmo è stato costante e credo che verso la fine della giornata stessi andando sempre più forte.

Marquez nel “sandwich” Aprilia? “Non cambia nulla, perché alla fine tutti lotteranno per vincere. Che ci siano le Ducati o le Aprilia, la cosa difficile è combattere contro tutti e non credo che cambi molto, sinceramente.”

Poi un pensiero sulle previsioni meteo che danno pioggia sabato e domenica: “È la stessa situazione per tutti. Cercherò di essere il più competitivo possibile. La pioggia è sempre imprevedibile, può succedere di tutto, ma non è qualcosa che posso controllare. Quindi domani apriremo le tende, vedremo cosa ci aspetta e lo affronteremo nel miglior modo possibile.”

Foto: Michelin

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