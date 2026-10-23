MotoGP | GP Australia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Diretta Qualifiche GP Australia Phillip Island MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con lo splendido circuito di Phillip Island, dove, a partire dalle 01:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Australia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Marco Bezzecchi che ha preceduto Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto tempo per Ai Ogura, seguito da Jorge Martin, Alex Marquez ed Enea Bastianini.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta, il rookie Diogo Moreira e Fabio Di Giannantonio. Costretti alla Q1 tra gli altri i nostri Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini.

Marco Bezzecchi il più veloce nel venerdì di Phillip Island

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DIRETTA QUALIFICHE GP AUSTRALIA DALLE 01:50

Foto: Michelin