MotoGP | Gp Australia: Marquez, caduta e pole, Martin chiude quarto, indietro Bezzecchi

MotoGP Qualifiche GP Australia Phillip Island – Il meteo ha caratterizzato le qualifiche della classe MotoGP a Phillip Island, teatro della diciottesima tappa del Motomondiale, il Gran Premio d’Australia.

A conquistare la pole position su asfalto bagnato e pneumatici rain Marc Marquez, che nonostante una scivolata ad inizio Q2, è tornato ai box, ha preso la seconda moto e ha centrato la 78esima pole in Top Class, la quarta della stagione, 106esima in carriera, una pole arrivata 105 giorni dopo l’ultima conquistata al Sachsenring.

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Il nove volte iridato della Ducati ha fermato il cronometro sul tempo di 1:34.203s, crono di ben 1.494s migliore di quello ottenuto da suo fratello Alex Marquez, che in sella alla Desmosedici GP 26 del BK8 Gresini Racing MotoGP ha preceduto a sua volta Johann Zarco, terzo con la RC213V del Castrol Honda LCR e che chiude la prima fila.

La pole di Marquez è quella con maggior margine sul secondo classificato a Phillip Island (1.494s). Il precedente record era 0.826s di Mick Doohan su Alex Crivillé nel 1997.

Seconda fila per l’Aprilia Factory di Jorge Martin, (+1.577s), per la Yamaha Pramac di Jack Miller (+1.781s) e per l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez.

Pedro Acosta con la RC16 del Red Bull KTM Factory Racing ha chiuso settimo ed aprirà la terza fila dove troviamo anche i nostri Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Marco Bezzecchi (Aprilia Factory).

Quarta fila per il rookie Pro Honda LCR Diogo Moreira, per il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e per il giapponese del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura.

Non avevano passato la Q1 tra gli altri i nostri Pecco Bagnaia (Ducati Factory) che scatterà dalla 16esima casella e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), che partirà 20esimo.

Davanti a Bagnaia, Brad Binder 13esimo, Iker Lecuona 14esimo e Maverick Vinales. Dietro al #63 della Ducati Augusto Fernandez, Alex Rins, Fabio Quartararo e il sopracitato Franco Mobidelli.

Assenti oltre a Joan Mir ancora alle prese con esami medici dopo il malessere di Misano anche il suo team-mate Luca Marini (debilitato da un virus, ndr) e Toprak Razgatlioglu, che dovrà essere operato alla spalla dopo la caduta di Mandalika.

Foto: Michelin

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