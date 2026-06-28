MotoGP | GP Assen, Martin: “Bel weekend, abbiamo guadagnato dei punti importanti”

Jorge Martin dopo aver conquistato sabato la pole position del Gran Premio d’Olanda, una pole che gli mancava da 616 giorni e aver chiuso al quinto posto la Sprint Race, si è classificato al terzo posto nella gare domenicale.

L’Aprilia ha monopolizzato il podio, Ai Ogura ha infatti vinto la sua prima gara in carriera mentre il team-mate di quest’ultimo, Raul Fernandez, vincitore della Sprint Race ha chiuso secondo davanti a Martin.

“Martinator” complice anche la cruenta caduta del suo team-mate Marco Bezzecchi (caduta che fortunatamente non ha avuto conseguenze, ndr) è il nuovo leader della classifica iridata.

Il pilota di San Sebastian de los Reyes guida ora la classifica con 193 punti. Bezzecchi è secondo staccato di sette lunghezze, mentre Fabio Di Giannantonio è terzo a -16. Con la vittoria di oggi Ogura si porta in quarta posizione a -25 mentre Marc Marquez è quarto a -40.

Tripletta Aprilia ad Assen

* Prima vittoria di Aprilia ad Assen in MotoGP (il precedente miglior risultato su questa pista era stato il secondo posto di Marco Bezzecchi nel 2025)

* Con la vittoria odierna, Aprilia raggiunge quota 308 vittorie nel Motomondiale

Terzo posto per Jorge Martin

* Per Martín è il secondo podio in carriera ad Assen in top-class

* Martin è il nuovo leader della classifica generale di MotoGP. Non succedeva dal Solidarity GP 2024 (588 giorni).

* 37° podio in top-class e quinto stagionale

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Innanzitutto, vorrei mandare tanta forza a Marco (Bezzecchi), ho visto la caduta e non è mai bello vedere un pilota cadere in quel modo, tanto meno il tuo compagno di squadra. È stato comunque un bel weekend e abbiamo guadagnato dei punti importanti. Soprattutto sono felice del passo avanti che abbiamo fatto in termini di velocità e di feeling. Sono rimasto al comando della gara per 16 giri e questo è un segnale importante. Sono partito dando il massimo e ho cercato di gestire le gomme per il finale. Poi ho provato a lottare con Ai e Raúl, ma non ne avevo più e ho cercato di portare a casa più punti possibili.”

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