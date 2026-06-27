MotoGP | GP Assen Sprint Race, Fernandez: “Giornata speciale”

Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, decima tappa della MotoGP 2026 corsa ad Assen. Il centauro del Trackhouse MotoGP Team che partiva dalla seconda fila, è stato autore di un grande inizio di gara e alla fine ha passato per primo sotto alla bandiera a scacchi.

Fernandez ha trasformato una giornata iniziata con l’amaro in bocca, pole cancellata al mattino, in un pomeriggio da incorniciare, dominando la Sprint con lucidità, velocità e una maturità tecnica che conferma la sua crescita. Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Sprint Race GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Prima di tutto sono felicissimo: oggi è stata una giornata speciale per me e per tutto il team. Stamattina ci hanno tolto la pole e non è stato facile da digerire, ma con Davide (Brivio), Francesco (Guidotti) e tutta la squadra abbiamo rimesso insieme le idee e mi hanno aiutato a cambiare mentalità, a restare concentrato sulla Sprint. È già la seconda o terza volta che capita una qualifica non perfetta, e Davide è sempre stato fondamentale nel gestire quei momenti, nel parlarmi in faccia e nel rimettermi sulla strada giusta. Ho tanta stima per lui, gliel’ho detto e lo sa bene: è arrivato in un momento molto delicato della mia carriera e ha iniziato a sistemare tutto, a darmi le cose che mi servivano davvero.

Oggi tutta l’energia che avevo dentro l’ho portata in gara. Mi sentivo come un toro a Pamplona, e quella forza l’ho messa in ogni giro. La moto era a posto, il setup funzionava, il bilanciamento era perfetto: probabilmente ero quello che aveva lavorato meglio durante il weekend, ma questo da solo non basta. In MotoGP ci sono tanti piloti forti, è la categoria più difficile del mondo, e non sempre hai tutto sotto controllo. Quando però ho la moto come oggi, posso guidare davvero veloce.

Nella parte finale della gara avevo dato tutto, non avevo più margine, ma è bastato per vincere. Sono contentissimo anche per Trackhouse: è la prima volta che facciamo primo e secondo, non si può chiedere di più. Ora dobbiamo continuare a divertirci, lavorare per il futuro e prepararci alla gara lunga di domani, che sarà molto più impegnativa. Oggi abbiamo vinto, domani proveremo a farlo di nuovo.”

Foto: Michelin

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