MotoGP | GP Assen Sprint Race, Ogura: “Perso tempo ad inizio gara”

Ai Ogura ha conquistato il secondo posto nella Sprint Race di Assen, frutto di una gara costruita con intelligenza, lucidità e capacità di adattamento.

Il pilota del Trackhouse Aprilia ha mostrato una crescita evidente: dopo una prima parte complicata, in cui ha perso diverse posizioni, ha saputo reagire con calma e precisione, ritrovando il passo e costruendo un finale di gara molto solido.

Dichiarazioni Ai Ogura Sprint Race Gp Olanda Assen Brno MotoGP 2026

“Per tutta la gara ho dovuto mantenere un ritmo molto alto: dalla partenza, alla parte centrale, fino agli ultimi giri. Il passo nella seconda metà è stato davvero molto buono, ma la verità è che ho perso la gara nella prima parte. Molti piloti mi hanno superato subito, il ritmo generale nei primi giri è stato più veloce di quanto mi aspettassi e ho dovuto recuperare diverse posizioni. Domani questo sarà il punto centrale su cui concentrarmi: devo essere molto più attento e partire meglio.

Dal punto di vista fisico è stata una gara calda, ma 13 giri sono ancora gestibili. Non è stata una fatica terribile, anche se le condizioni erano impegnative. Perdevo alla curva 5, È un aspetto che terrò sicuramente presente per domani. Ascolto sempre volentieri i commenti dei piloti più esperti (si riferisce a Mattia Pasini, ndr), perché mi aiutano a crescere.”

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