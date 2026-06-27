MotoGP | GP Assen Sprint Race, Ogura: “Perso tempo ad inizio gara”
Secondo posto per il giapponese del Trackhouse MotoGP Team
Ai Ogura ha conquistato il secondo posto nella Sprint Race di Assen, frutto di una gara costruita con intelligenza, lucidità e capacità di adattamento.
Il pilota del Trackhouse Aprilia ha mostrato una crescita evidente: dopo una prima parte complicata, in cui ha perso diverse posizioni, ha saputo reagire con calma e precisione, ritrovando il passo e costruendo un finale di gara molto solido.
Dichiarazioni Ai Ogura Sprint Race Gp Olanda Assen Brno MotoGP 2026
“Per tutta la gara ho dovuto mantenere un ritmo molto alto: dalla partenza, alla parte centrale, fino agli ultimi giri. Il passo nella seconda metà è stato davvero molto buono, ma la verità è che ho perso la gara nella prima parte. Molti piloti mi hanno superato subito, il ritmo generale nei primi giri è stato più veloce di quanto mi aspettassi e ho dovuto recuperare diverse posizioni. Domani questo sarà il punto centrale su cui concentrarmi: devo essere molto più attento e partire meglio.
Dal punto di vista fisico è stata una gara calda, ma 13 giri sono ancora gestibili. Non è stata una fatica terribile, anche se le condizioni erano impegnative. Perdevo alla curva 5, È un aspetto che terrò sicuramente presente per domani. Ascolto sempre volentieri i commenti dei piloti più esperti (si riferisce a Mattia Pasini, ndr), perché mi aiutano a crescere.”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login