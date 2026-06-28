MotoGP | GP Assen, Di Giannantonio: “Gara dura come sempre”

Gara caparbia quella di Fabio Di Giannantonio ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, decima tappa della MotoGP 2026.

Il centauro romano del VR46 Racing Team ha infatti portato a casa un altro quarto posto, questo nonostante un long-lap penalty che ha fatto storcere la bocca a più di un addetto ai lavori e anche agli appassionati.

Nel tentativo di passare Marc Marquez nell’ultima chicane che precede il rettilineo d’arrivo, ha infatti toccato lo spagnolo che è andato largo perdendo posizioni.

“Diggia” non si è però perso d’animo e una volta scontato il long-lap ha ripreso Marc Marquez superandolo nello stesso punto e all’ultimo giro ha passato anche Alex Marquez prendendosi un prezioso quarto posto, tagliando il traguardo come miglior pilota Ducati,

Nella classifica generale complice la brutta caduta di Marco Bezzecchi si porta a 16 punti dal nuovo leader, Jorge Martin.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara GP Olanda Assen MotoGP 2026

“È stata una gara dura! Come sempre, Assen si dimostra una delle piste più impegnative del calendario. Alla partenza ho commesso un errore frenando troppo presto e ho perso diverse posizioni. Ma sono rimasto calmo e concentrato, ho lavorato sulla gestione delle gomme e alla fine della gara ero in grado di spingere. Stiamo facendo tanti quarti posti, ma si tratta di un’ottima posizione in ottica campionato. Ho avuto una penalità in gara, ma l’ho scontata e ho provato subito a riprendermi la quarta posizione perché sapevo di avere il passo per farcela. Al momento, gli avversari hanno ancora qualcosa in più, ma noi con il Team e Ducati stiamo lavorando tantissimo per migliorare ulteriormente la nostra moto.”

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