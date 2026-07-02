MotoGP | Oltre 20.000 fan hanno vissuto l’esperienza all’Outernet di Londra

MotoGP Group ha portato l’emozione del Gran Premio d’Olanda nel cuore di Londra, quando oltre 20.000 fan hanno affollato Outernet per vivere contenuti immersivi e partecipare al live watch party, segnando una delle più grandi attività per i fan del campionato nel Regno Unito. Situato nella destinazione di intrattenimento più visitata del Paese, Outernet è stato trasformato in un hub MotoGP, offrendo ai fan già appassionati e ai curiosi di passaggio l’opportunità di vivere velocità, suoni e spettacolo del Campionato Motociclistico più veloce al Mondo.

Dai contenuti interattivi per i tifosi alla trasmissione in diretta della gara sugli iconici schermi digitali a tutta altezza di Outernet, l’evento ha introdotto migliaia di potenziali nuovi fan a MotoGP in un contesto completamente nuovo. L’attivazione fa parte della strategia di MotoGP Group di portare il Campionato oltre il circuito e dentro le grandi città, creando esperienze memorabili che rendano lo sport più accessibile e avvicinino i fan all’azione. Quella di Londra è stata la prima di due grandi attività per i fan previste a Outernet durante l’estate.

La venue ospiterà una giornata dedicata ai media e un evento per i fan il 6 agosto, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna, alimentando ulteriormente l’attesa per la gara di MotoGP a Silverstone. Il team di Silverstone era presente per tutta la giornata di domenica, interagendo con i fan e promuovendo il più grande weekend MotoGP del Regno Unito. I festeggiamenti si sono estesi oltre Londra, con altri 2.500 fan riuniti ad Aragon per seguire insieme il Gran Premio d’Olanda, evidenziando la crescente capacità di MotoGP di connettere e unire i tifosi attraverso esperienze live condivise.

Nel frattempo, il Gran Premio d’Olanda ha ancora una volta confermato il suo status di evento di punta del Campionato. Assen ha accolto oltre 190.000 spettatori durante il weekend di gara, mentre il rinomato TT Festival della città ha attirato altri 160.000 visitatori, creando un’atmosfera che si estendeva ben oltre il circuito.

“Vedere più di 20.000 persone riunirsi nel centro di Londra per vivere MotoGP è una dimostrazione fantastica di come stiamo evolvendo il modo in cui i fan interagiscono con il campionato”, ha dichiarato Kelly Brittain, Managing Director of Global Marketing. “Outernet ci ha dato l’opportunità di portare la MotoGP in una delle destinazioni culturali e di intrattenimento più vibranti del Regno Unito, introducendo lo sport a nuovi pubblici e offrendo ai fan già appassionati un’esperienza di gara indimenticabile. Mentre ci avviciniamo a Silverstone, attività per i fan come questa sono una parte importante nel rendere MotoGP più visibile, più accessibile e più emozionante che mai.”

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