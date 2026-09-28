SBK | Bulega Campione del Mondo: “Faccio ancora fatica a crederci”

Nicolò Bulega ha conquistato il Campionato del Mondo Superbike 2026. Il pilota romagnolo ha aritmeticamente chiuso i conti davanti al pubblico di casa sul tracciato di Cremona, in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Aruba.it Racing, coronando una stagione straordinaria dominata sin dal round inaugurale in Australia.

Per Aruba Racing e Ducati si tratta rispettivamente del terzo e del diciassettesimo titolo Piloti nella storia del Campionato del Mondo Superbike, un risultato che arricchisce ulteriormente un progetto costruito negli anni su prestazioni, continuità e lavoro di squadra.

Il trionfo di Bulega completa una stagione eccezionale per Aruba.it Racing – Ducati, che aveva già messo in cassaforte il titolo riservato ai Team. Ducati, invece, ha conquistato anche il Campionato Costruttori grazie ai risultati combinati di Bulega e del compagno di squadra Iker Lecuona. Una vera e propria Triple Crown che certifica l’efficacia del pacchetto tecnico e del gruppo che lo supporta.

I numeri raccontano da soli il dominio dell’italiano: 26 vittorie e 4 secondi posti nelle prime 30 gare stagionali, una sequenza impressionante che gli ha permesso di riscrivere numerosi record WorldSBK nell’arco di una sola annata.

Dichiarazioni Nicolò Bulega World Champion Superbike 2026

“Sono Campione del Mondo e faccio ancora fatica a crederci. Questa vittoria significa tantissimo per me per molte ragioni. Anche il titolo Supersport è stato estremamente importante. Arrivavo da un periodo davvero difficile e quel successo mi ha aiutato a ritrovare fiducia in me stesso. Quando sono passato in Superbike sapevo che la sfida sarebbe stata ancora più impegnativa, ma ho trovato una squadra che ha creduto in me fin dalla prima gara e che mi ha dato tutto ciò di cui avevo bisogno per arrivare fino a qui. Hanno visto che avevo ancora qualcosa da dare al motociclismo e mi hanno aiutato a riscoprire la mia velocità. E non è successo solo in pista: mi sono stati vicini anche lontano dal paddock. Quando fai parte di una squadra come questa, tutto diventa più semplice. Un enorme grazie a tutte le persone che mi sono state accanto, al mio team, a Ducati e a tutti quelli che hanno creduto in me!”

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