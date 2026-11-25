Jorge Martín si presenta a Valencia sull’onda di un fine settimana incoraggiante a Portimao, dove ha terminato la gara domenicale in seconda piazza pur dovendo ancora fare i conti con le conseguenze del problema fisico subito nella sprint di Phillip Island.

Il rider madrileno affronta l’appuntamento davanti al pubblico amico con l’intento di chiudere al meglio la propria avventura in Aprilia Racing, al termine di un’annata in cui ha conteso con grinta il Campionato del Mondo piloti a Marc Marquez.

L’ultima gara della stagione, l’ultima domenica in sella alla RS-GP attuale e la consapevolezza di aver scritto una pagina importante della storia di Aprilia. Jorge Martin si prepara a vivere un weekend ricco di emozioni a Valencia, sul circuito di casa, dove tra pochi giorni si chiuderà un capitolo destinato a lasciare il segno prima di voltare pagina verso il futuro della MotoGP.

Il Gran Premio della Comunità Valenciana non sarà però soltanto la conclusione del campionato 2026. Da martedì, infatti, l’attenzione si sposterà immediatamente sul futuro, con i primi test delle nuove MotoGP 850cc. Per Martin sarà il momento di iniziare una nuova avventura tecnica, salendo per la prima volta sul prototipo Yamaha che accompagnerà la Casa di Iwata nell’era che prenderà il via nel 2027.

Prima di guardare avanti, però, c’è ancora una missione da completare. Valencia rappresenta l’ultimo capitolo di una storia fatta di sfide, crescita e risultati condivisi. E proprio per questo il numero uno spagnolo vuole trasformare il saluto all’Aprilia in una giornata da ricordare, chiudendo il percorso insieme alla squadra di Noale con un finale all’altezza del cammino compiuto.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Valencia MotoGP 2026

“Ultima gara della stagione su un circuito che per me è casa. È stato un grande anno e ci resta ancora un ultimo obiettivo da raggiungere. Sono molto orgoglioso della mia squadra, di come Aprilia ha lavorato per costruire una moto competitiva e dell’impegno che abbiamo messo tutti quanti. Ancora una volta abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci. Valencia sarà speciale, ma quest’anno lo sarà un po’ di più, perché chiuderemo una storia con tanti capitoli e da ognuno ho imparato qualcosa. Grazie Aprilia, facciamo in modo che l’ultima sia speciale.”

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